أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يبدأ من 16 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم السبت 27 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة وفقًا لآخر تحديث، وجاءت أسعار الخضراوات في السوق، اليوم السبت 27 أبريل 2024، كالتالي:

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو البصل من 7 إلى 21 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 5.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 12 جنيهًا، سعر الكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

Advertisements

وتراوح سعر الفاصوليا من 6 إلى 11 جنيهًا، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان رومي من 3 إلى 8 جنيهات، باذنجان بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، باذنجان أبيض من 3 إلى 7 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي صوب ما بين 15 إلى 23 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي صوب من 5 إلى 13 جنيهًا، الفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 13 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 21 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات، بسلة من 18 إلى 20 جنيهًا، كيلو الثوم من 23 إلى 37 جنيهًا، الملوخية من 5 إلى 10 جنيهًات، سعر خيار بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا، خيار صوب من 4 إلى 7 جنيهات.

ويبلغ سعر كيلو كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، البقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البامية من 35 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 3 جنيهات، ورق عنب بناتي من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر نعناع نحو 7.5 جنيه، بروكلي من 10 إلى 14 جنيها، ليمون بلدي من 16 إلى 22 جنيهًا، القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، خس مر نحو 3 جنيهات، خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، لفت من 2 إلى 3 جنيهات.

وسجل سعر شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، كيلو ورق عنب بلدي من 10 إلى 25 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.