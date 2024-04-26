ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة وحماية الأطفال، وزارة العمل تفتح الملفات الصعبة

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية.. والتي شهدت عددا من الفاعليات والأنشطة وتضمنت ما يلي:

خلال الأسبوع استقبل اللواء د. خالد فودة محافظ جنوب سيناء،بمطار شرم الشيخ الدولي،وزير العمل حسن شحاتة حسن شحاتة،الذي زار المحافظة،لمدة يوم واحد،شهد خلالها فعاليات نظمتها مديرية العمل بالمحافظة..

شهد" الوزير "و"المحافظ"، توقيع بروتوكول تعاون بين مديريتي العمل،والتربية والتعليم والتعليم الفني،وعدد من الفنادق السياحية بالمحافظة، في مجال التدريب المهني لتأهيل الشباب السيناوي على احتياجات سوق العمل وكذلك تسليم عقود عمل لذوي همم في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل..

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والتقى حسن شحاتة وزير العمل،بديوان عام "الوزارة"،مُديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور مستشارين،وقيادات إدارات الوزارة ناقش "الوزير" مع مديري المديريات أخر المُستجدات، وأحدث الأرقام بشأن تنفيذ خطة "حصر وتدريب وتشغيل" ذوي الهمم،ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كما ناقش" الوزير "مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،فيما يخص التدريب المهني،والعمالة غير المنتظمة،وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج،ومُتابعة ومُراقبة تطبيق القوانين داخل المنشآت..

وبشأن عمليات الحصر،أوضحت المديريات أنه خلال الفترة القليلة الماضية،من الأول من اكتوبر عام 2023،وحتى 31 / 1 / 2024، قامت بحصر 17 ألفًا و800 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و69 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و716 ألفًا و812 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،موضحين أيضًا أن عدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها حتى الآن،يبلغ 134 ألفًا و440 عاملًا، وأن المُعين منهم فقط 75 ألفًا و 500 عاملًا، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 47 ألفًا و 583 عاملًا..

وشارك حسن شحاتة وزير العمل،من مقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة،في فعاليات الدورة غير العادية رقم 17،لمجلس إدارة منظمة العمل العربية،التابعة لجامعة الدول العربية،وذلك من خلال تِقنية "الفيدوكونفرانس"،لمُناقشة،ومُتابعة الإجراءات التنفيذية لإنعقاد الدورة رقم 50 لمؤتمر العمل العربي،المُقرر إنعقاده يوم السبت المُقبل،في العاصمة العراقية بغداد..أدار اللقاء المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز علي المطيري،وأعضاء مجلس الإدارة من وزراء،وممثلي أصحاب أعمال وعمال عرب،حيث أكد المطيري،على مُشاركة 347 مُشاركًا يُمثلون أطراف العمل الثلاثة العرب،وحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة، جيلبرت ف.

وأعلنت وزارة العمل، عن انطلاق حملات وملتقيات توعية داخل مواقع العمل والإنتاج بكافة المحافظات، بشأن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة...

وتطلق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، فعاليات ملتقيات، ومبادرات "السلامة والصحة المهنية"، بجميع المحافظات، احتفالا بيوم "السلامة العالمي"، الذي يوافق يوم 28 أبريل من كل عام.

خطة الدولة وعمالة الأطفال

وخلال هذا الأسبوع أكد حسن شحاتة وزير العمل في تصريحات صحفية،على أن الدولة المصرية،مُستمرة،وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر،ودعم الأسرة "2018-2025"، والتي أطلقتها "الوزارة"،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل،وذلك تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال العنف..

وأصدرت وزارة العمل تقريرًا بشأن الجهود المبذولة في تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال"2018-2025"،والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم..وجاء في التقرير أن "الخطة" تستهدف مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية،ومواجهة أسباب المشكلة من جذورها، فاستهدفت مُعالجة العديد من التحديات الكبرى ومنها الفقر في بعض الأماكن،وحل المشاكل الاسرية الدافعة الى الهروب من التعليم..

واستهداف الأُسر الفقيرة أو التي من المرجح، مضطرة إلى تشغيل أطفالها..وإستشهد التقرير بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "،كونها ليست بعيدة عن مُعالجة مشكلة عمل الأطفال، أو بمعني أدق مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، إذ أنها تُحارب أهم وأبرز أسباب تلك المشكلة على المستوى القومي،وتستهدف القضاء على الفقر،

حيث أن كل تقدم يتم إحرازه في تلك المبادرة يعتبر خطوة كبيرة في تحقيق النمو والرخاء، ويُعتبر تقدمًا في مكافحة عمل الأطفال، وعودة أبناء الأسر من الحقل أو المصنع إلى المدرسة، وكذلك المُبادرات والبرامج والمشروعات التي تحظى برعاية من الرئاسة، ومنها "تكافل وكرامة" التي تقوم بتقديم دعم نقدي للأسر التي لديها أطفال أقل من 18 سنة لمُساندتهم على الاستمرار في التعليم،إضافة إلى إطلاق وزارة العمل يناير 2024 الماضي مشروع "مهني 2030 " بالتعاون مع القطاع،و الذي يهدف إلى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة،مما يتسبب في تحسين دخول الأسر المصرية.

وقال التقرير إنه في الوقت الحالي، تُوليّ الحكومة المصرية عددا من سلاسل التوريد اهتماما بالغا للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، منها سلاسل توريد القطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين.. وتقود وزارة العمل بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية وضع خطوات تدخل عاجلة لمكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية معينة لدعم سحب مستدام للأطفال من عمل الأطفال وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخري، وهذا في إطار استمرار التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر.

جهود وزارة العمل لحماية الأطفال

ورصد التقرير جهود وزارة العمل،وتعاونها مع كافة الأطراف والشركاء المعنيين من الوزرات، والهيئات الوطنية، والدولية لتنفيذ "الخطة"،والتعامل مع ظاهرة عمل الأطفال بمعالجة 6 من " المحاور الرئيسية "، أوالقضايا المُرتبطة بشكل مُباشر بعمل الأطفال..وهي كالتالي:-المحور الأول بعنوان "تعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال"،حيث إنه لا شك أن المعرفة وفهم المشكلة وجمع البيانات المتعلقة بحجمها نوعًا وكمًا،وأماكن تركزها على النطاق الجغرافي أو القطاعي يعتبر من أهم المحاور التي يجب العمل عليها،وعليه فقد نجحت الوزارة بالتعاون مع الشركاء في تحقيق ما يلي إجراء دراسة مسحية قومية حول خصائص عمل الأطفال في مصر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومنظمة العمل الدولية..

- تنظيم ورش عمل للتنفيذين والعاملين بالجهات الشريكة،و لأصحاب الأعمال،و للأطفال وذويهم..- توزيع مُلصقات توعوية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال على مديريات العمل والتي تقوم بدورها بتوزيعها على المنشآت..

- تنظيم ورش توعوية لأصحاب الأعمال،والأطفال، وذويهم للتعريف بضوابط تدريب وتشغيل الأطفال، ومخاطر عمل الأطفال، وآليات الحماية للأطفال..

- وضع قضية عمل الأطفال ومخاطره ضمن القضايا التي يشملها برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" تحت شعار " الطفل مكانُه المدرسة..لا لعمل الأطفال"، والذي يهدف إلى توعية الأسر الأُوّلى بالرعاية والمستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بعدد من القضايا المجتمعية الهامة ومكافحة الممارسات السلبية..

كما تضمن أيضًا وضع كتيب "أياد صغيرة يابسة" والذي يتضمن يوميات الأطفال العاملين في قطاع الزراعة بمحافظتي الفيوم والبحيرة، وما يتعرضون له من مشكلات، كما يتضمن أيضًا تعريف الُأسر بالبدائل والفرص التي تتيحها الدولة للأسر حتى لا تُرسل أطفالها للعمل قبل بلوغهم السن القانونية.



وبحسب التقرير فإن المحور الثاني، جاء بعنوان" تعزيز وتنسيق الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة عمل الأطفال"..حيث تمتلك مصر الحماية القانونية والدستورية اللازمة للبناء عليها للقضاء على عمل الطفل، فقد تضمن الدستور العديد من النصوص منها المواد 17، 19، 20، 101،و المادة رقم " 80 " من الدستور، كما تضمن كل من قانون العمل،وقانون الطفل فصلًا خاصًا بعمل الأطفال..

ومن أبرز ما تحقق في هذا الشأن ما يلي: - إصدار القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة تنفيذية لمكافحة عمل الأطفال وحماية الطفل، برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلي الجهات الشريكة وممثلي العمال وأصحاب العمل، فعلى الرغم من وجود تقسيم تنظيمي للتفتيش على عمل الأطفال بالهيكل الإداري للوزارة إلا أنه كان من الضروري تعظيم دور الوزارة في مكافحة عمل الأطفال في كافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، كما تم تشكيل وحدة فرعية في كل محافظة بالجمهورية

كما قامت وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الغذاء العالميّ، ومنظمة اليونيسف، ومنظّمة العمل الدوليّة، بتنفيذ مشروع استفاد منه بشكل مباشر أكثر من اثنى عشر طفلا ً حيث نجح في سحب 4,300 طفل من سوق العمل في ثلاث محافظات من خلال تقديم برامج تعليميّة ومحفّزات للأطفال المعرّضين لخطر الانضمام إلى سوق العمل، خلال عامين فقط، وقد أعُيد تدريس 632 طفلًا في التعليم الابتدائيّ، و3,830 طفلًا في فصول محو الأمّيّة، و5,108 أطفال في المدارس المجتمعيّة، و2,005 أطفال في مراكز التدريب المهنيّ..

كما تمّ سحب 371 طفلًا من أسوأ أشكال عمل الأطفال..وقد وفّرت خدمات اجتماعيّة لعدد 2,938 طفلًا، وخدمات صحّيّة لعدد 600 طفل، ومُساعدات ماليّة لعدد 236 طفلًا..كما تمّ تنظيم 1,653 حلقة دراسيّة توعويّة استفاد منها ما لا يقل عن 30 ألف.

وتطرق التقرير إلى ظاهرة عمل الأطفال دوليًا، وأهمية التعاون الدولي من أجل مواجهتها،وقال أنه ورد على موقع منظمة الأمم المتحدة " طبقا للإحصائيات والتقارير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية" فإن طفلًا واحدًا من بين كل عشرة أطفال على مستوى العالم، ينخرط في عمل ما، وهو ما جعل الأمم المتحدة تعلن عام 2021 عامًا دوليًا للقضاء على عمل الأطفال"..

وتختلف مجالات العمل للأطفال، فهم تقريبَا في جميع المجالات، سواء في التعدين أو صيد الأسماك أو الخدمات المنزلية أو في الصناعة، ولكن يمكن القول إن عمل الأطفال تكون أكثر شيوعًا في المناطق الريفية حول العالم فعالميًا،هناك 122.7 مليون طفل ريفي عامل مقابل 37.3 مليون طفل في المناطق الحضرية.وحوالي 70% من جميع الأطفال العاملين، حوالي 112 مليون طفل، يعملون في مجال الزراعة مما يؤكد أن الزراعة هي نقطة دخول رئيسية إلى عمال الأطفال..