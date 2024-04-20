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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضراوات ، داخل سوق العبور اليوم السبت 20 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة وفقًا لآخر تحديث، وجاءت أسعار الخضراوات في السوق، اليوم السبت 20 أبريل 2024، كالتالي:

  أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 5 جنيهات، كيلو البصل من 8 إلى 22 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 12 جنيهًا، سعر الكوسة من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

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وتراوح سعر الفاصوليا من 3 إلى 8 جنيهات، سعر باذنجان رومي من 3 إلى 8 جنيهات، باذنجان بلدي من 2 إلى 5 جنيهات، جزر بدون عروش من 3 إلى 4 جنيهات، باذنجان أبيض من 3 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي صوب من 5 إلى 9 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 15 إلى 20 جنيهًا،  فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 21 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ  سعر بسلة من 16 إلى 18 جنيهًا، كيلو الثوم من 20 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 5 إلى 8 جنيهًات، سعر خيار بلدي من 3 إلى 5 جنيهات، السبانخ من 4 إلى 7 جنيهات، البطاطا من 12 إلى 14 جنيهًا، خيار صوب من 3 إلى 5 جنيهات.

ويبلغ سعر كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو البقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البامية من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، ليمون حلو من 8 إلى 12 جنيهًا، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، ورق عنب بناتي من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو، البنجر من 2 إلى 3 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر بروكلي من 10 إلى 14 جنيها، ليمون بلدي من 16 إلى 24 جنيهًا، القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وبلغ سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، خس مر نحو 3 جنيهات، خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا،  لفت من 2 إلى 3 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو ورق عنب بلدي من 10 إلى 25 جنيهًا، شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا،  فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم، البامية تسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

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رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة يكشف عن انخفاض ملحوظ في الأسعار

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