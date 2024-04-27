تجار سوق العبور لـ «فيتو»: مقاطعة شراء الأسماك ليست الحل (فيديو)

أسعار الأسماك في سوق العبور مع تصاعد حملة خليه يعفن، أوشك اليوم السادس من إطلاق حملة خليه يعفن لمقاطعة أسعار الأسماك على الانتهاء، حيث انطلقت الحملة في عدد من المحافظات يوم الإثنين الماضي، احتجاجًا على ارتفاع أسعار الأسماك، ثم امتدت فعاليات الحملة إلى محافظات عدة.

تأثير تصاعد حملة خليه يعفن على سوق العبور للجملة

فما هو تأثير تصاعد حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك على الوضع في سوق العبور للجملة، وهل امتدت الحملة لتصل إلى القاهرة؟

جولة فيتو في سوق العبور لجملة الأسماك

«فيتو» أجرت جولة ميدانية في سوق العبور للجملة، للإجابة عن هذه الأسئلة، تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور الآتية:

حملة مقاطعة السمك لم تصل إلى القاهرة

قال تجار الأسماك في سوق العبور لـ «فيتو» إن حملة مقاطعة السمك لم تصل إلى القاهرة، إذ لا يوجد مقاطعة للسمك من قلب المواطنين، ولم تتأثر أسعار الأسماك في سوق العبور بالمقاطعة، حيث لم تنخفض أسعار الأسماك في سوق الجملة بل مازالت عند نفس أسعارها السابقة.

مزارع الأسماك قامت بقفل توريد السمك للسوق

وأشاروا إلى أن حملة مقاطعة شراء الأسماك بدأت في التأثير على سوق العبور، في قلة كميات الأسماك الواردة للسوق، حيث قامت مزارع الأسماك بقفل توريد السمك، الأمر الذي سيؤدي إلى قلة الكميات المعروضة من الأسماك في السوق.

أسعار الأسماك في سوق العبور مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

أسعار الأسماك ارتفعت منذ بداية المقاطعة مع قلة المعروض

وأوضحوا أن سوق العبور يعتمد على توريد الأسماك من المزارع المنتشرة في السويس والشرقية وكفر الشيخ، ومع تصاعد حملة خليه يعفن لمقاطعة شراء الأسماك، بدأت الكميات المعروضة من السمك تقل مع غلق المزارع لتوريد إنتاجها لأسواق، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الأسماك منذ بداية المقاطعة.

أسعار البلطي قفزت 10 جنيهات منذ إعلان حملة مقاطعة شراء الأسماك

وأضافوا أن أسعار البلطي قفزت 10 جنيهات منذ إعلان حملة مقاطعة شراء الأسماك، متأثرًا بقلة المعروض منه مع غلق المزارع، وانخفض اليوم انخفاضًا طفيفًا مع قلة الطلب، لكن من المتوقع ارتفاع أسعار الأسماك مرة أخرى خلال هذا الأسبوع مع زيادة طلبات الشراء بالتزامن مع موسم شم النسيم.

أسعار الأسماك في سوق العبور مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في سوق العبور

وأرجع تجار الأسماك في سوق العبور السبب في ارتفاع أسعار السمك؛ إلى ارتفاع سعر الأعلاف التي يتغذى عليها السمك في المزارع، وعند طرح الأسماك في السوق لا تباع بسعر يلائم التكلفة وعليه تقوم المزارع بغلق توريد الأسماك.

متى تنخفض أسعار الأسماك في الأسواق؟

وأوضحوا أن أسعار الأسماك تنخفض مع المقاطعة في حالة زاد المعروض من السمك، فإن السعر سيخفض، لكن طالما أن هناك قلة في الكميات المعروضة من الأسماك مع وجود طلب فإن أسعار سترتفع.

أسعار الأسماك في سوق العبور مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

أسعار الأسماك تتأثر بالعرض والطلب

ولفتوا إلى أن أسعار الأسماك تتأثر بالعرض والطلب، إذ أن مع زيادة المعروض في سوق الجملة من أسماك البلطي مثلًا فإنه يتراجع لأسعار من 55 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، ومع قلة الكميات المعروضة يرتفع سعر البلطي ليتراوح ما بين 65 و75 جنيهًا.

تجار سوق العبور: مقاطعة شراء الأسماك ليست الحل

وأشار إلى أن مقاطعة شراء الأسماك ليست الحل، الحل أن تقوم الحكومة بالتدخل وإعلان تسعير عادل لأسماك، يلائم تكلفة إنتاجه ووضع هامش ربح ملائم للتجار، لكن أن تترك الحكومة المشكلة قائمة بين «التاجر والبائع والمستهلك» فإن هذا لن يحل المشكلة.

أسعار الأسماك في سوق العبور مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك ستعود بعد إنتهاء الحملة

وأضافوا أنه بعد إنتهاء حملة مقاطعة شراء الأسماك، سيحدث زيادة في الإقبال على شراء الأسماك وتعود مشكلة ارتفاع أسعار الأسماك مرة أخرى.

أسعار الأسماك في سوق العبور

وعن أسعار الأسماك في سوق العبور، أوضحوا أنها كالأتي:

بلغ سعر الجمبري قزاز نحو 380 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر سمك ثعابين نحو 70جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر مكرونة سويسي نحو 100 جنيه للكيلو.

بلغ سعر السبيط نحو 300 جنيه للكيلو.

بلغ سعر جمبري سويسي نحو 350 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك في سوق العبور مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور

بلغ سعر كابوريا حجازي نحو 300 جنيه للكيلو.

بلغ سعر بربون نحو 100 جنيه للكيلو.

بلغ سعر المرجان نحو 100 جنيه للكيلو.

بلغ سعر سمك مكرونة بلدى نحو 120 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر البلطي متوسط الحجم نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر البلطي كبير الحجم نحو 75 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور مع تصاعد حملة خليه يعفن، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور

بلغ سعر كيلو سمك القرش كبيرالحجم نحو 120 جنيهًا

بلغ سعر كيلو سمك القرش صغير الحجم نحو 80 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بوري كبير نحو 180 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو سمك دوبارة نحو 120 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو جمبري جامبو نحو 700 جنيه للكيلو.

بلغ سعر كيلو جمبري صغير نحو 250 جنيهًا للكيلو.

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