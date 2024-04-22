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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض البصل والليمون وارتفاع البامية في سوق العبور

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، سجلت  أسعار الخضراوات ، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة وفقًا لآخر تحديث، وجاءت أسعار الخضراوات في السوق، اليوم الإثنين 22 أبريل 2024، كالتالي:

  أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو البصل من 7 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 12 جنيهًا، كيلو الطماطم من 3 إلى 6 جنيهات، سعر الكوسة من 4 إلى 6 جنيهات، بانخفاض  جنيهين عن سعرها السابق.

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وتراوح  سعر باذنجان رومي من 3 إلى 8 جنيهات، باذنجان بلدي من 4 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، جزر بدون عروش من 2.5 إلى 4.5 جنيه، سعر الفاصوليا من 5 إلى 11 جنيهًا، باذنجان أبيض من 3 إلى 7 جنيهات.

 

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 5 إلى 13 جنيهًا، الفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 13 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 15 إلى 21 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 26 جنيهًا.

 

وبلغ سعر كيلو الثوم من 22 إلى 35 جنيهًا، الملوخية من 5 إلى 10 جنيهًات، سعر خيار بلدي من 3 إلى 7 جنيهات، بسلة من 18 إلى 20 جنيهًا، السبانخ من 5 إلى 10 جنيهات، البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا، خيار صوب من 3 إلى 7 جنيهات.

 

ويبلغ سعر كيلو البقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البامية من 40 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعرها السابق، ليمون حلو من 8 إلى 12 جنيهًا، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

 

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، ورق عنب بناتي من 12 إلى 22 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 3 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا.

 

وسجل سعر ليمون بلدي من 15 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 14 جنيها، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وبلغ سعر خس مر نحو 3 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا،  لفت من 2 إلى 3 جنيهات.

 

وتراوح سعر شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو ورق عنب بلدي من 12 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا،فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات في سوق العبور

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