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اقتصاد

البيض يتراجع 7 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الجمعة

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض في السوق، ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 

وتنشر «فيتو» أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة، إلى جانب سعر الدواجن والبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية:

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

تطبيق مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

 يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه بناءً على تقرير أعده السيد القصير وزير الزراعة تم الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري.

أسعار الفراخ والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار

 وفيما يخص أسعار الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ بلغ سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة «أي جملة» نحو 85 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 95 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المزارع خارج المبادرة الحكومية 

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع التي لم تطبق المبادرة الحكومية اليوم الجمعة من 82 إلى 83 جنيهًا في المزرعة، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وفي المحلات بسعر 93 جنيهًا للمستهلك.

أما  سعر كيلو الدواجن الساسو أو البلدي؛ فتراوحت اليوم الجمعة من 90 إلى 91 جنيهًا في المزرعة، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 100 إلى 106 جنيهات للمستهلك.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الجمعة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وفي نفس السياق، رصدت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر لها أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في الأسواق للمستهلك، اليوم الجمعة.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة نحو 89.5 جنيه، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 75 جنيهًا حتى 120 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الجمعة في الأسواق

وسجل متوسط  سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الجمعة نحو 117.5 جنيه؛ وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 88 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع خارج المبادرة 

وعن أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 125 جنيهًا إلى 130 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة في المزرعة من 130 إلى 131 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 120 إلى 121 جنيهًا.

أسعار البيض جملة في الشركات

 أما  سعر البيض جملة في الشركات اليوم الجمعة، تراوح سعر البيض الأبيض من 136 جنيهًا إلى 156 جنيهًا للكرتونة، سعر البيض الأحمر من 138 جنيهًا إلى 159 جنيهًا للكرتونة.

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ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض بالأسواق اليوم الخميس

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البيض يتراجع 8 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

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