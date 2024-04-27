السبت 27 أبريل 2024
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اقتصاد

رئيس شعبة الأسماك يكشف سبب الارتفاع الجنوني للأسعار: نار علي المنتجين

اسعار الأسماك، فيتو
اسعار الأسماك، فيتو

أسعار الأسماك، قال هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك: إن هناك ارتفاعا كبيرا في الأسعار ورغم ارتفاع التكلفة بالفعل إلا أنها ليست مبررا.

 

سبب الارتفاع الجنوني في اسعار الأسماك

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: إلي أن هناك وسطاء يؤدون للارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك.

 

سعر كيلو البلطي 

وأشار إلي أن سعر كيلو السمك البلطي في المزارع بـ70 جنيها بينما يتم بيعه بـ90، معقبا:"ارتفاع الأسعار جنة للوسطاء ونار على المنتجين".

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تعليق لميس الحديدي

من جانبها علقت الإعلامية لميس الحديدي عن مقاطعة الأسماك، قائلة:"لابد من رُشد التعامل مع المواطنين والرهان على إنه هيستحمل ويستحمل ويستحمل فكرة خاطئة، وفي لحظة معينة مش هيستحمل".

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت 27 أبريل 2024، في السطور التالية:

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم السبت
 

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم، تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 60 إلى 64 جنيهًا، سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 64 إلى 58 جنيها.

 

وتراوح سعر كيلو فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا، كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا.

 

أسعار البياض في سوق العبور اليوم السبت
 

وسجل سعر كيلو قشر بياض من 110 إلى 170 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا، كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا.

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