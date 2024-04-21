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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

أسعار الخضراوات
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور، سجلت  أسعار الخضراوات ، داخل سوق العبور اليوم الأحد 21 أبريل 2024، تباينًا ملحوظًا وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تنشر أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة وفقًا لآخر تحديث، وجاءت أسعار الخضراوات في السوق، اليوم الأحد 21 أبريل 2024، كالتالي:

  أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر كيلو البصل من 8 إلى 22 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 12 جنيهًا، كيلو الطماطم من 3.5 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، سعر الكوسة من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق.

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وتراوح  سعر باذنجان رومي من 3 إلى 8 جنيهات، باذنجان بلدي من 3 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، جزر بدون عروش من 3 إلى 54 جنيهات، سعر الفاصوليا من 4 إلى 10 جنيهات، باذنجان أبيض من 4 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي صوب من 5 إلى 11 جنيهًا، الفلفل الرومي البلدي من 5 إلى 11 جنيهًا، فلفل حامي صوب ما بين 14 إلى 20 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 20 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الثوم من 20 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، الملوخية من 4 إلى 7 جنيهًات، سعر خيار بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه، بسلة من 14 إلى 20 جنيهًا، السبانخ من 4 إلى 8 جنيهات، البطاطا من 12 إلى 16 جنيهًا، خيار صوب من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

ويبلغ سعر كيلو البقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البامية من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، ليمون حلو من 8 إلى 12 جنيهًا، قرع عسل سعر من 30 إلى 150 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرات نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضراوات الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر خس كابوتشي من 3 إلى 5 جنيهات، ورق عنب بناتي من 10 إلى 25 جنيهًا للكيلو، كيلو زعتر نحو 45 جنيهًا، البنجر من 2 إلى 3 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا.

وسجل سعر ليمون بلدي من 18 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، القلقاس من 19 إلى 21 جنيهًا، كرنب سلاطة من 7 إلى 10 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 14 جنيها، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

وبلغ سعر خس مر نحو 3 جنيهات، خرشوف من 30 إلى 40 جنيهًا، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، خس 7 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا،  لفت من 2 إلى 3 جنيهات.

وتراوح سعر شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، كيلو ورق عنب بلدي من 10 إلى 25 جنيهًا، فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

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أسعار الخضراوات اليوم، البطاطس تبدأ من 5 جنيهات في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، البامية تسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

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