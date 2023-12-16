أخبار مصر: ضرب وإهانات في العلن وراء طلاق شيرين وحسام حبيب، مفاجأة الخطيب للاعبي الأهلي، إسرائيل ترضخ لحماس، غليان في تل أبيب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

ضرب وشتائم على متن طائرة، تفاصيل مثيرة في أسباب طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب، عادت شيرين عبدالوهاب لتصدر تريند السوشيال ميديا بعد انتشار خبر طلاقها من حسام حبيب قبل نهاية العام.

مشاكل فنية أم انتظار للمفاوضات، خبير يكشف بالصور سر تأخر أعمال التخزين الأخير بسد النهضة

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كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، سبب تأخر أعمال الخرسانة بسد النهضة استعدادًا لـ لخزين الخامس الأخير، والوصول إلى منسوبه النهائي 640 مترًا فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 64 مليار م3.

فعاليات مهرجان الجونة اليوم، ماستر كلاس مروان حامد وندوة عين على التغطية الإعلامية لفلسطين

يشهد اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر الجاري، ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، العديد من الفعاليات وعروض الأفلام المميزة، وذلك ضمن البرنامج الفني للمهرجان هذا العام، والذي يستمر حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

كالأفلام السينمائية، فيديو يرصد كمينا محكما لجنود إسرائيليين بخان يونس ومروحيات تجلي القتلى والجرحى

نشرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" مقطع فيديو يوثق استهداف تجمع لجنود إسرائيليين شرق خان يونس في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وكانت المشاهد أشبه بالسينمائية.

قرار عاجل من الخطيب بشأن للاعبي الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الفوز مساء أمس الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بنتيجة 3-1، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

كيف دعم نجوم الفن القضية الفلسطينية في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

حرص العديد من النجوم خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، والتي انطلقت الخميس الماضي، على دعم القضية الفلسطينية وإيصال رسالة السلام من الجونة لفلسطين وذلك من خلال طرق مختلفة.

بسبب تعليقه عن شهر رمضان والمسلمين، النيابة العامة في نيس تطالب بسجن مدرب سان جرمان السابق

طالبت النيابة العامة في نيس بسجن مدرب نيس وباريس سان جرمان السابق كريستوف غالتييه أمس الجمعة، لعام واحد مع وقف التنفيذ بتهمة التمييز العنصريّ والدّيني وتغريمه 49 ألف دولار أمريكي.

لعنة الكيتامين، تقرير طبي يكشف سبب وفاة نجم مسلسل "فريندز" الكوميدي

قال مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، الجمعة، إن الممثل ماثيو بيري، توفي متأثرا "بالآثار الحادة للكيتامين" وهو مسكن يستخدم أحيانًا لعلاج الاكتئاب، وأن الغرق وأمراض القلب من العوامل المساهمة في وفاته.

أكسيوس: رئيس الموساد سيلتقي مسؤولا قطريا كبيرا لاستئناف محادثات الرهائن

أفاد مصدران مطلعان لموقع أكسيوس أنه من المتوقع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، ديفيد بارنياع، مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في أوروبا نهاية الأسبوع الحالي لبحث استئناف مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية مقلقة تتأثر بها كافة أنحاء الجمهورية

حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 16- 12- 2023، محذرة من شبورة مائية كثيفة صباحًا.

يابا عذبني الفراق، أغنية لنجل الشهيد سامر أبو دقة تدمي القلب (فيديو)

استشهاد سامر أبو دقة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية لنجل الشهيد سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة الذي ارتقى في غارة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مساء أمس الجمعة.

بعد احتفاله المثير، علي معلول يكشف حقيقة استفزازه جماهير الاتحاد

كشف التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الأهلي المصري، حقيقة استفزاز جماهير اتحاد جدة بعد هدفه في مباراة الفريقين، مساء أمس الجمعة.

اليمين الإسرائيلي المتطرف يصفع واشنطن: لا تتدخلوا في شؤوننا ولا تفرضوا علينا إملاءات

انتقدت قوى اليمين المتطرف الشريك في حكومة بنيامين نتنياهو، السياسة الأمريكية التي اعتبروا أنها "تحاول فرض إملاءات على الحكومة الإسرائيلية"، رافضين ما قالوا إنه "تدخل الأصدقاء في شؤوننا".

تصل إلى 280 جنيها، تعرف على أسعار أغلى الفواكه في السوق المصري

أسعار أغلى الفواكه في السوق المصري، ارتفعت أسعار الفاكهة في السوق المحلي خلال عام 2023، إذ شهدت أسعار الفاكهة ارتفاعات تتراوح من 100% إلى 350%، وذلك وفقًا لتأكيدات عدد من تجار الفاكهة لـ«فيتو».

غليان في تل أبيب، تظاهرات أمام وزارة الدفاع بعد قتل جيش الاحتلال 3 رهائن بالخطأ (فيديو)

خرجت مسيرة غاضبة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب تطالب بصفقة فورية لاستعادة باقي المختطفين من قطاع غزة.

اليوم، انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية

أعلن الجامع الأزهر، انطلاق الدراسة بموسم جديد برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية، بجميع مراحلها التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، وبجميع تخصصاتها، اليوم السبت.

البيت الأبيض يقدم تعازيه باستشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي بغزة

قدم البيت الأبيض تعازيه بعد أن أكدت قناة الجزيرة مقتل أحد صحفييها، الجمعة، في غارة إسرائيلية.

مانشستر سيتي يهنئ الأهلي بالتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، ماذا قال؟

كأس العالم للأندية، هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فريق الأهلي المصري؛ بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

الحوثيون يهددون بمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل إذا لم توقف عملياتها في غزة

هددتْ جماعة الحوثي اليمنية، بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل وصفتها بـ"الصعبة"، حال عدم إيقافها عمليتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

الطعمية مشطشطة، أقوى رد من ضياء السيد على سخرية جماهير اتحاد جدة من الأهلي

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه لا يجب استفزاز المصريين، مُشيرًا إلى أن الدليل على ذلك تمثل في فوز الأحمر على اتحاد جدة السعودي.

مشروع قرار من سيناتور لوقف المساعدات الأمريكية لإسرائيل

قدم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز مشروع قرار يوم الجمعة يطلب تقريرًا من إدارة الرئيس جو بايدن ونقاشا حول القصف الإسرائيلي لغزة، مشيرا إلى الخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون.

أجلوا إسرائيليين وتركوهم، أمريكيون فلسطينيون يقاضون بايدن بسبب أقاربهم العالقين بغزة

رفعت عائلتان أمريكيتان من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقالتا إن الحكومة لا تبذل جهدًا يذكر لإجلاء أقاربهم الأمريكيين العالقين في غزة كما فعلت مع المواطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية.

ثور يعرقل حركة القطارات في أكبر ولايات أمريكا، وهذا ما فعلته الشرطة (فيديو)

شق ثور طليق طريقه إلى قضبان السكك الحديد في نيوارك، أكبر مدن ولاية نيوجيرسي، ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت قبل أن يتم الإمساك به.