الطعمية مشطشطة، أقوى رد من ضياء السيد على سخرية جماهير اتحاد جدة من الأهلي

كأس العالم للأندية، أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه لا يجب استفزاز المصريين، مُشيرًا إلى أن الدليل على ذلك تمثل في فوز الأحمر على اتحاد جدة السعودي.



وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا تستفز المصري.. الطعمية مشطشطة.. ما حدش بيقدر يستحملها، والأهلي اليوم كان يمثل المصريين".



وأضاف: "جميع مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية قدم بها مستويات كبيرة، باستثناء النسخة الأولى، واليوم هو يوم النجوم، وليس نجم واحد، بدايةً من الجمهور، كان هيتهري طعمية، دلوقتِ هيبيع الطعمية ويكسب، ثم مارسيل كولر، الذي درس الاتحاد، وقام بتقسيم المباراة".



وأكمل: "جمهور اتحاد جدة غادر الملعب بعد الهدف الثالث، لأن الثقة الزيادة كانت كبيرة للغاية، كان هناك حاجز لم يروا منه حقيقة النادي الأهلي".



وأكمل ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الأهلي ملك المواعيد الكبرى.. النادي الأهلي فاز على الهلال برباعية، واليوم بثلاثية على الاتحاد، كانت هناك مقاومة من الاتحاد أكثر".



وأوضح: فوز الأهلي على الهلال والاتحاد للتاريخ، فيه ناس اتكلمت عن التاريخ، مصر هي التاريخ والحاضر وإن شاء الله المستقبل.



وأضاف: "محمد هاني تألق في مباراة الاتحاد مثل بقية اللاعبين.. في الفترة السابقة لم يكن هاني فقط هو من هبط مستواه، الفترة الماضية لم تكن جيدة للأهلي".



وتابع: "الأهلي فاز 3 مباريات فقط في أخر 11 مباراة، وهذا لا يليق ببطل جميع المسابقات في الموسم الماضي، وهذا طمَّع الجميع في أن يقولوا ما يقولوه".



وواصل: مباراة فلومينينسي ستكون أقوى من الاتحاد، والرتم سيكون أعلى، وهو فريق لم يخض أي مباراة في البطولة حتى الآن، ولاعبو النادي الأهلي انفجروا في مباراة الاتحاد، لذا ستكون هناك فروقات على المستوى البدني ومستوى اللعب.



وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "فلومينينسي فريق قوي للغاية، أتمنى أن يكون لديهم ثقة زائدة، ولكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث بعدما شاهدوا مباراة الأهلي أمام الاتحاد".

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

تأهل المارد الأحمر للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، مساء الإثنين المُقبل.

وتلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية 2023.



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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي مساء أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، 2021، 2022، 2023، ويليه الهلال السعودي والذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، 2022.

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وحقق الأهلي الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.



أحداث مباراة الأهلي واتحاد جدة

بدأ فريق اتحاد جدة بالاستحواذ علي المباراة قبل أن يمتلك النادي الأهلي الكرة في الربع ساعة الأولى.

وتصدى محمد الشناوي لكرة هدف محقق من البرازيلي رومارينهوه، لينقذ فرصة هدف محقق.

واستطاع علي معلول خطف الهدف الأول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

وأضاع بيرسي تاو فرصة هدف محقق للنادي الأهلي تصدى لها المعيوف حارس الاتحاد، وسدد الشحات تسديدة خطيرة اصطدمت بالدفاع.

وتبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، وتصدى محمد الشناوي لتسديدة خطيرة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

كما تصدى محمد الشناوي لركلة جزاء من الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 45.

شهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، وأنقذ القائم فرصة هدف محقق لفريق الاتحاد بعد ان اصطدمت الكرة بحارس الأهلي محمد الشناوي.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 60، وضاعف إمام عاشور النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 63.

وحصل البرازيلي فابينيو لاعب اتحاد جدة علي بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف على إمام عاشور.

وجاءت الربع ساعة الأخيرة بمستوى هادئ من الفريقين بعد أن أحرز النادي الأهلي هدفا ثالثًا في مرمى الاتحاد.

وحصل موديست مهاجم الأهلي على بطاقة حمراء في الدقيقة، وأحرز بنزيما الهدف الأول لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 92.

تشكيل الأهلي لمباراة اتحاد جدة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، كوكا ،إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، تاو، كهربا

وجاء تشكيل الاتحاد علي النحو التالي:

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمي: المعيوف

خط الدفاع: حجازي، حسن قادش، الهوساوي، الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو، كانتي، الغامدي

خط الهجوم: رومارينيهو، بنزيما، كورنادو