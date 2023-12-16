لعنة الكيتامين، تقرير طبي يكشف سبب وفاة نجم مسلسل "فريندز" الكوميدي

قال مكتب الفحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية، الجمعة، إن الممثل ماثيو بيري، توفي متأثرا "بالآثار الحادة للكيتامين" وهو مسكن يستخدم أحيانًا لعلاج الاكتئاب، وأن الغرق وأمراض القلب من العوامل المساهمة في وفاته.

وأوضح المصدر نفسه أن عوامل أخرى ساهمت أيضًا في وفاة بيري التي وُصفت بأنها "حادث"، ومنها مرض القلب التاجي، وآثار البوبرينورفين، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية.

والكيتامين دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يُساء استخدامه أحيانا لأغراض ترويحية.

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وعثر على بيري (54 عامًا)، الذي اشتهر بدور "تشاندلر بينج" في المسلسل التلفزيوني الكوميدي الشهير "Friends" (الأصدقاء) في التسعينيات، ميتًا في الجاكوزي بمنزله في لوس أنجلوس، يوم 28 أكتوبر.

وكان الممثل البالغ 54 عامًا والمعروف خصوصًا بشخصية تشاندلر بينج في مسلسل "فريندز" يجتهد منذ لسنوات للتخلص من إدمانه الأدوية والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.

وفي مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقرَّ بيري بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.

وخضع أيضا للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت سبع ساعات عام 2018، حتى أنه ذهب إلى حد القول "كان يُفترض أن أكون ميتًا".

وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كانت يعاني قلقًا كبيرًا "كل ليلة" خلال فترة تصوير مسلسل "فريندز".

واشتُهر بيري بشخصية تشاندلر بينغ الفكاهية في مسلسل "فريندز" الذي حظي بشعبية كبيرة وعرضت قناة "إن بي سي" بين 1994 و2004 مواسمه العشرة التي تضمّنت 230 حلقة.

وإلى جانب جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر، صنع بيري نجاح هذا المسلسل التلفزيوني الذي يعشقه الملايين خصوصا من جيل الشباب في الولايات المتحدة والعالم.

ويروي المسلسل الكوميدي مغامرات مجموعة من الأصدقاء هم رايتشل ومونيكا وفيبي وجوي وروس وتشاندلر، في نيويورك تتخللها علاقات رومانسية بينهم، بما في ذلك بين مونيكا وتشاندلر.

وفي المراحل الأخيرة من المسلسل، كان جميع الأبطال الستة يتقاضى حوالي مليون دولار عن كل حلقة.

وأفادت مجلة "فراييتي" بأنهم طلبوا تقاضي 2.5 مليون دولار لكل منهم لتصوير حلقة لمّ الشمل التي عُرضت عام 2021.

وخلال هذه الحلقة، أثار بيري مخاوف معجبيه بسبب التلعثم الواضح في الكلام.