السبت 16 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

يابا عذبني الفراق، أغنية لنجل الشهيد سامر أبو دقة تدمي القلب (فيديو)

سامر أبو دقة، فيتو
سامر أبو دقة، فيتو

استشهاد سامر أبو دقة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية لنجل الشهيد سامر أبو دقة، مصور قناة الجزيرة الذي ارتقى في غارة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مساء أمس الجمعة.

 

استشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية مصور للطفل زين سامر أبو دقة، الذي اشتهر بتأديته أغنية “شدوا بعضكم يا أهل فلسطين” وهو نجل الشهيد سامر.

"يابا مشتاق عذبني الفراق" أغنية سابقة للطفل زين، ابن المصور الصحفي سامر أبو دقة الذي ارتقى اليوم باستهداف طائرات الاحتلال مدرسة فرحانة، في خان يونس بقطاع غزة.

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وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، تقيم عائلة الشهيد سامر أبو دقة في بلجيكا، وكانت تجمعه مع نجله زين علاقة صداقة ومحبة وأهداه قديمًا أغنية خاصة بـ"الأب" بسبب غيابه الدائم لطبيعة عمله.

الجزيرة تعلن استشهاد سامر أبو دقة 

وأعلنت قناة الجزيرة، في وقت سابق الجمعة، استشهاد مصورها سامر أبو دقة، مشيرة إلى أن جثمانه وصل إلى "مجمع ناصر" الطبي في خان يونس.

وقالت القناة إن الصحفيين سامر أبو دقة ووائل الدحدوح، أصيبا برصاص قوات الاحتلال، أثناء قيامهما بواجبهما وتغطية ميدان المعركة، وتم نقلهما على الفور إلى مستشفى ناصر الطبي.

وأوضحت مراسلة الجزيرة هبة عكيلة أن وائل وسامر أصيبا أثناء عملهما بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

 

خالد البلشي يطالب بتحقيق دولي

من جانبه طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، بفتح تحقيق دولي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين وناقلي الحقيقة في غزة وإحالة مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكمة الجنائية الدولية بعد ارتقاء ما يقرب من 90 صحفيًّا فلسطينيًّا في أكبر جريمة حرب بحق الصحفيين في التاريخ الحديث.

وأكد نقيب الصحفيين، أن الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الزميل سامر أبو دقة لنقله من موقع الذي أصيب فيه، وتركه لينزف بمحيط مدرسة فرحانة بخانيونس جنوبي قطاع غزة لمدة 5 ساعات، في جريمة حرب مكتملة الأركان.

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