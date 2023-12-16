السبت 16 ديسمبر 2023
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اقتصاد

تصل إلى 280 جنيها، تعرف على أسعار أغلى الفواكه في السوق المصري

أسعار أغلى الفواكه
أسعار أغلى الفواكه في السوق المصري، فيتو

أسعار أغلى الفواكه في السوق المصري، ارتفعت أسعار الفاكهة في السوق المحلي خلال عام 2023، إذ شهدت أسعار الفاكهة ارتفاعات تتراوح من 100% إلى 350%، وذلك وفقًا لتأكيدات عدد من تجار الفاكهة لـ«فيتو».

أسعار أغلى الفواكه في السوق المصري، فيتو

أسعار الفاكهة المحلية ارتفعت بنسبة 100% والمستوردة بما لا يقل عن 350%

وأكد تجار الفاكهة أن أسعار الفاكهة المحلية ارتفعت بنسب لا تقل عن 100%، لكن الفاكهة المستوردة تخطت الـ 350 % ارتفاعًا في أسعارها، وبالرغم من ارتفاع أسعار الفاكهة إلا أن السوق المصري لا يشهد أي نقص في نوع من أنواع الفاكهة، فكلها متوفرة لكن أسعارها مرتفعة.

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أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة المحلية والمستوردة في السوق المصري

وأوضحوا أن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفاكهة في السوق المحلي يرجع إلى نقص الكميات، مع ما شهدته مصر من تغيرات مناخية أثرت على إنتاجية المحاصيل، أما سبب ارتفاع أسعار الفاكهة المستوردة فيرجع إلى سعر صرف الدولار أو العملة الأجنبية التي يتم الاستيراد بها.

أسعار أغلى الفواكه في السوق المصري، فيتو

فيتو تنشر أسعار أغلى الفواكه في السوق المحلي

«فيتو» تنشر أسعار أغلى الفواكه في السوق المحلي، وعددهم 15 نوعًا من الفاكهة، حيث يتراوح سعرهم من 70 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، تباع  في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى وفروع الهايبر ماركت، في السطور التالية: 

أسعار أغلى الفواكه في السوق المصري، فيتو

 أسعار أغلى 15 فاكهة في السوق المصري 

وجاءت أسعار أغلى 15 فاكهة في السوق المصري بترتيب الأسعار من الأقل إلى الأعلى في المحال التجارية والسلاسل الغذائية الكبرى وفروع الهايبر ماركت كالتالي: 

  1. مانجو كيت بسعر 70 جنيهًا للكيلو.
  2. توت ذهبي بسعر 70 جنيهًا للكيلو.
  3. تفاح سكري بسعر 70 جنيهًا للكيلو.
  4. كيلو تفاح أصفر مستورد بسعر 72 جنيهًا.
  5. مانجو نعومي بسعر 78 جنيهًا للكيلو.
  6. تمر عراقي بسعر 86 جنيهًأ للكيلو
  7. كيلو كيوي بسعر 90 جنيهًا.
  8. تفاح أمبروسيا كندي بسعر 98 جنيهًا.
  9. قشطة عبدالرازق بسعر 110 جنيهات للكيلو
  10. كيلو أفوكادو بسعر من  114 إلى 118 جنيهًا.
  11. تفاح أخضر مستورد بسعر من  90  إلى 126 جنيهًا للكيلو.
  12. أبوفروة بسعر من 123 جنيهًا إلى 155 جنيهًا للكيلو.
  13. عنب أسود مستورد بسعر 180 جنيهًا للكيلو.
  14. كمثرى خضراء مستوردة بسعر 220 جنيهًا للكيلو.
  15. توت أسود بري بسعر 280 جنيهًا للكيلو.
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