كيف دعم نجوم الفن القضية الفلسطينية في مهرجان الجونة السينمائي (صور)

حرص العديد من النجوم خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، والتي انطلقت الخميس الماضي، على دعم القضية الفلسطينية وإيصال رسالة السلام من الجونة لفلسطين وذلك من خلال طرق مختلفة.

وظهرت العديد من النجمات مثل يسرا وسارة عبدالرحمن ونسرين طافش باللون الأسود، والذي كان معبرا عن حالة الحزن خلال الوقت الحالي تزامنا مع العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطين.

نسرين طافش

كما ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش خلال افتتاح المهرجان بالكوفية الفلسطينية.

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المغني أبو

وقد ظهر المغني أبو في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مرتديًا بدلة سوداء، وغنى «the world is blind» لدعم اهالي غزة، من كلمات وألحان طارق نديم وتوزيع منير ماهر.

الفنانة الفلسطينية التشيلية إليانا

وشاركت الفنانة الفلسطينية التشيلية إليانا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وقدمت أغنية "غصن الزيتون" وهي من كلمات إليانا وفراس مرجية وعبير مرجية وألحان وتوزيع فراس مرجية.

وتقول كلمات الأغنية "خلص الحكي شو بعد بقول خلص البكي والقلب مجروح بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بعيدي هيك وعم صلي ليك وابعت سلام بغصن زيتون بأرض السلام مات السلام وكون غافي ع طفل موجوع".

محمود حميدة

ورفض محمود حميدة خلال إلقاء كلمته أن يقف هو والحضور دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، لأنه يعتبر الحداد هو دافع للنسيان وانه لا يريد أن ينسى ولا يريد أن الشعوب العربية والعالم أجمع ينسوا القضية الفلسطينية.

بشرى

وفي ثاني أيام المهرجان، وخلال عرض الفيلم الفلسطيني “الأستاذ” ظهرت الفنانة بشرى بحقيبة تزينت بعلم فلسطين، كما رفعت يديها بعلامة النصر.

كذلك الفنانة نسرين طافش والتي ظهرت في عرض الفيلم بمعصم يحمل ألوان الشال الفلسطيني.

نافذة على فلسطين

وقد أدرج قسم خاص يحمل اسم "نافذة على فلسطين" ضمن برامج المهرجان، من أجل عرض القصص الإنسانية الخاصة بالفلسطينيين، ودعوة الجميع إلى معرفة ما يحدث.

جسر الجونة السينمائي

ويسلط جسر الجونة السينمائي، الضوء على ما يحدث خلف الكاميرا، ويبني جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة، إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

وسيعقد برنامج الجسر هذا العام عددًا من الندوات المثيرة للفكر حول الموضوعات الأكثر إلحاحًا في صناعة السينما على المستويين الإقليمي والعالمي اليوم، بدءًا من التمثيل العربي في الخارج إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.



تاريخ مهرجان الجونة السينمائي



تأسس مهرجان الجونة السينمائى عام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما.