الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية مقلقة تتأثر بها كافة أنحاء الجمهورية

حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 16- 12- 2023، محذرة من شبورة مائية كثيفة صباحًا.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها: "يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء".

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، أكدت الأرصاد الجوية أن اليوم السبت يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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وعن حالة البحرين قالت: البحر المتوسط خفيف معتدلة: ارتفاع الموج (1.5:1 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.5:1 متر).

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت والتي جاءت كالتالي:

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.



مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسي كاملًا إلى سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.