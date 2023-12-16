السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الحوثيون يهددون بمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل إذا لم توقف عملياتها في غزة

جماعة الحوثي اليمنية،
جماعة الحوثي اليمنية، فيتو

هددتْ جماعة الحوثي اليمنية، بالانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل وصفتها بـ"الصعبة"، حال عدم إيقافها عمليتها العسكرية ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.


 وصرح قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لـ "الحوثيين" اللواء محمد القادري، حسب ما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: “عملية الاستهداف التي طالت سفينة (إم إس سي ألانيا) تمت غرب جزيرة حنيش ”محافظة الحديدة غرب اليمن".


وأضاف القادري: "جميع السفن المرتبطة بإسرائيل والتي تم استهدافها لم تستجب للنداءات، وتعامُلنا معها يهدف لردعها عن المرور باتجاه المواني الإسرائيلية".

Advertisements

تابع القيادي اليمني: "تعاملنا خلال العمليات الماضية كان بهدف الردع وليس الإغراق ولدينا أسلحة قادرة على الإغراق أيضًا، وإذا لم يستجب الصهاينة لوقف العدوان على غزة فستكن هناك مرحلة ثالثة ستكون صعبة على الصهاينة".

وأكد القادري "الجاهزية لصد أي عدوان على اليمن"، مضيفًا: "لن تخيفنا التهديدات الأمريكية، ونرصد التحركات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن".


وأشار قائد لواء الدفاع الساحلي في "الحوثيين"، إلى أن الجماعة "لا تستهدف سوى السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك الذاهبة باتجاه موانيها".

وجاءت تصريحات محمد القادري غداة إعلان جماعة الحوثي استهداف سفينتي حاويات في البحر الأحمر، قالت إنهما كانتا متجهتين إلى إسرائيل، بصاروخين "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية".


يذكر أن جماعة الحوثي كانت قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، استهداف سفينة نرويجية محملة بالنفط تحمل اسم "إستريندا"، بصاروخ بحري "أثناء توجهها إلى إسرائيل"، أدى إلى اندلاع حريق فيها، كما أعلنت الجماعة يوم السبت الماضي، منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكدةً أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل ستكون "هدفًا مشروعًا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جماعة الحوثي اليمنية التصعيد ضد إسرائيل عمليتها العسكرية قطاع غزة جزيرة حنيش محافظة الحديدة الموانئ الإسرائيلية التهديدات الأمريكية التحركات الأمريكية في البحر الأحمر خليج عدن

الأكثر قراءة

ضرب وشتائم على متن طائرة، تفاصيل مثيرة في أسباب طلاق شيرين بعد الوهاب وحسام حبيب

إبراهيم سعيد: لاعبو الأهلي أنقذو هيبة القلعة الحمراء وأنا لو مكان جماهير الاتحاد "هكتئب"

صدمة لنجم اتحاد جدة بعد ثلاثية الأهلي بمونديال الأندية: لم أستوعب ماذا حدث

قرار عاجل من الخطيب بشأن للاعبي الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الأهلي يفوز 3-1 علي اتحاد جدة ويصعد للمرة السادسة إلي نصف نهائي مونديال الأندية (صور)

لعنة الكيتامين، تقرير طبي يكشف سبب وفاة نجم مسلسل "فريندز" الكوميدي

بالأسعار، طرح أراض تجاري إداري للسداد بالدولار

بعد احتفاله المثير، علي معلول يكشف حقيقة استفزازه جماهير الاتحاد

Advertisements

منوعات

المزيد

مدرس يهودي يهدد طالبا مسلما بقطع رأسه بسبب علم إسرائيل

الطائرات المهجورة خطر كبير يهدد المطارات الإسبانية

كارثة بيئية تهدد أعلى قمة في العالم، ما القصة؟

ناسا تؤجل موعد انفصال مركبة Cargo Dragon عن المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

يتيح لصاحبه استقلال العربات المكيفة، مميزات الاشتراك الكيلومتري للقطارات

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية