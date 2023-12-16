السبت 16 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

ضرب وشتائم على متن طائرة، تفاصيل مثيرة في أسباب طلاق شيرين بعد الوهاب وحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب،
شيرين وحسام حبيب، فيتو

شيرين وحسام حبيب، عادت شيرين عبدالوهاب لتصدر تريند السوشيال ميديا بعد انتشار خبر طلاقها من حسام حبيب قبل نهاية العام.

وأكد مصدر من عائلة شيرين عبد الوهاب لـ "ET بالعربي" وقوع الطلاق رسميًّا بكل هدوء.

 

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كما أكدت الفنانة الخبر من خلال أحد البرامج الفضائية وقالت إن الطلاق حدث وكان طلاقًا حضاريًّا، باحترام وهدوء بعد وجود العديد من الأزمات والعواصف.

 

أسباب طلاق شيرين وحسام حبيب

لكن موقع مجلة الجرس اللبناني الذي ترأس تحريره الإعلامية نضال الأحمدية الصديقة المقربة من المطربة شيرين عبد الوهاب كشف تفاصيل جديدة عن طلاق الفنانة بـ حسام حبيب.

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وقال “الجرس” حسب مصادره، أن خلافًا كبيرًا وقع بين شيرين وحسام أثناء عودتهما من السعودية بعد مشاركة المطربة في حفل روائع السنباطي، وأن الثنائي تطاولا على بعضهما بالضرب والشتائم على متن الطائرة.

وأشار الموقع إلى أن الخلاف جاء بسبب تدخل حسام في كل كبيرة وصغيرة تخص أعمال شيرين الفنية، مما جعلها تنفصل عنه وتطلب الطلاق، بينما كان حسام يرفض بشدة تنفيذ طلبها، حتى استطاعت بتدخل أصدقاء مشتركين بينهما إقناعه بالطلاق.

وأشار “الجرس” إلى أن شيرين تعكف حاليًّا على اختيار فريق عمل وإدارة أعمال جديدة، خاصة أن أعضاء فريقها القديم جميعهم من أصدقاء حسام حبيب.

تزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في شهر أبريل من عام 2018، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، فيما نشبت العديد من الخلافات بينهما خلال فترة زواجهما.

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