كالأفلام السينمائية، فيديو يرصد كمينا محكما لجنود إسرائيليين بخان يونس ومروحيات تجلي القتلى والجرحى

نشرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" مقطع فيديو يوثق استهداف تجمع لجنود إسرائيليين شرق خان يونس في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وكانت المشاهد أشبه بالسينمائية.

رصد تجمع الجنود الإسرائيليين

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره بدقة عالية بداية رصد تجمع الجنود الإسرائيليين وهم يركضون بين الأبنية المدمرة شرق خان يونس، وعلى الفور بدأ الدخان الكثيف يتصاعد من مكان استهدافهم بقذائف الهاون. ما يدل على أن الإصابات عديدة وربما تكون خطرة.

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بعد ذلك رصدت كاميرا مقاتلي الفصائل الفلسطينية إجلاء الجنود الإسرائيليين المصابين بالسيارات المسرعة كما حضرت مروحيتان إسرائيليتان إلى مكان المصابين ليصار إلى إجلائهم على الفور.

بالفيديو | كتائب القسام وسرايا القدس يستهدفون تجمع جنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتحقيق إصابات محققة في صفوفهم pic.twitter.com/5LqZrWWoYa — قناة المنار (@TVManar1) December 15, 2023

وغالبا ما يدل حضور المروحيات على وجود حالات خطرة يصعب على المستشفيات الميدانية التعامل معها بسهولة.

مشاهد أشبه بالأفلام السينمائية

تجدر الإشارة إلى أن ما تم تصويره كما لو أنها لعبة من ألعاب الفيديو القتالية، أو مشهد من مشاهد الأفلام الوثائقية الحربية التي اعتدنا مشاهدتها على الشاشات.

حصيلة خسائر إسرائيل

وأمس الجمعة قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إنه بعد 70 يومًا من العدوان الإسرائيلي على غزة، فإن جنودنا يتربصون بالعدو في كل مكان.

وأضاف أبو عبيدة، أن القتال بين مقاتلي القسام وجنود الاحتلال أظهر مدى ضعف جيش الاحتلال لا يعتمد على جنوده ولكنه يعتمد على التكنولوجيا ولكن في وقت المواجهة يهربون ويستغيثون ويتصيدهم مقاتلي القسام.



وتابع:" أن جنود الاحتلال لا يبدون عن الاقتحام أي مقاومة، وكل ما يعلنه جيش الاحتلال عن عدد قتلاه ومصابيه ليست حقيقية مطلقا".



وأكد أبو عبيدة أن الذي قتله مقاتلي القسام أضعاف ما يعلنه جيش الاحتلال، مطالبًا بالانتفاضة ومواجهة الاحتلال في كل أنحاء الضفة الغربية لإيقاف مخطط الاحتلال بتهجير الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام: "إن مقاتلينا يواجهون قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة مدعومة بالطائرات".

وذكر أبو عبيدة في حديثه: "لقد تمكن مقاتلي القسام خلال الـ5 أيام الأخيرة من استهداف 100 ألية إسرائيلية في محاور القتال المختلفة في قطاع غزة".

وتابع: "ونفذ المجاهدون على مدار الـ5 أيام الماضية عدد من الكمائن المحكمة لجنود الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية والشيخ رضوان وعدد من المناطق في قطاع غزة وذلك من خلال استدراجهم وتفجيرهم بعبوات ناسفة وضربهم بالأسلحة الرشاشة".



وأكد أبو عبيدة: إن مقاتلي القسام أوقعوا العديد من قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العمليات التي نفذتها خلال الأيام الـ5 الماضية.