السبت 16 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض يقدم تعازيه باستشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي بغزة

مصور الجزيرة الشهيد
مصور الجزيرة الشهيد سامر أبو دقة، فيتو

قدم البيت الأبيض تعازيه بعد أن أكدت قناة الجزيرة مقتل أحد صحفييها، الجمعة، في غارة إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، في إحاطة هاتفية مع الصحفيين: "أريد فقط أن أقدم تعازينا العميقة لقناة الجزيرة ولعائلة وأحباء سامر أبو دقة، الذي كان على الأرض يقوم بعمل مهم وضروري ليس فقط للمشاهدين ولكن للناس في جميع أنحاء العالم"، وفق ما نقلته على لسانه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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وقالت الجزيرة إن المصور أبو دقة، ومدير مكتب غزة وائل الدحدوح، أصيبا في مدرسة فرحانة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بخان يونس "بشظايا هجوم صاروخي إسرائيلي".

وفي بيان لاحق عزت الجزيرة الإصابات إلى غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار.

وقال المراسل وائل الدحدوح لوكالة فرانس برس من مستشفى ناصر بخان يونس: "كنت أقوم بتغطية آثار غارة اسرائيلية أنا والمصور سامر ابو دقة وسط خان يونس بعدما أحدثت قتلى وجرحى. كان طاقم الدفاع المدني قد وصل قبلنا، وفي طريق عودتنا قامت مسيرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ أصبت بشظاياه في ذراعي اليمنى وفي خاصرتي".

وكانت القناة القطرية قد حمّلت جيش الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن حياة سامر أبو دقة"، مشيرة إلى أن "قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق الإسعاف للزميل سامر أبو دقة الذي يعاني من إصابة بالغة".

واعتبرت أن "هذا جزء من عملية ممنهجة لاستهداف مراسلي الشبكة وعائلاتهم".

وأكد الدحدوح لفرانس برس أن "هذا استهداف مقصود"، مضيفا "سأستمر في الصحافة طالما بقي لدي نفس".

ولم يرد جيش الاحتلال على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

من جانبه قال كيربي: "لا نملك حتى الآن أي مؤشرات" على أن إسرائيل "تتعمد استهداف الصحفيين الذين يحاولون تغطية هذه الحرب".

 

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