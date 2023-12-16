فعاليات مهرجان الجونة اليوم، ماستر كلاس مروان حامد وندوة عين على التغطية الإعلامية لفلسطين

يشهد اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر الجاري، ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، العديد من الفعاليات وعروض الأفلام المميزة، وذلك ضمن البرنامج الفني للمهرجان هذا العام، والذي يستمر حتى يوم 21 ديسمبر الجاري.

عروض أفلام مهرجان الجونة السينمائي اليوم

وضمن فعاليات اليوم السبت، ينظم المهرجان عدد من عروض الأفلام ضمن برنامجه الفني لهذا العام، وهي كالتالي:

مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة

6:30 مساء

وداعا جوليا

120 دقيقة

9:30 مساء

المنبوذون

105 د

قاعة أوديماكس

12:30 ظهرًا

Advertisements

سعادة عابرة

67 د

3:00 عصرًا

ولا كلمة

87 د

5:15 مساء

تنويم مغناطيسي

98 د

8:00 مساء

طوطم

95 د

سي سينما 1

12:00 ظهرًا

كينيدي

143 د

​

3:30 مساء

بلاد ضائعة

98 د

6:15 مساء

بوابة هوليوود (هوليوود غيت)

92 دقيقة

سي سينما 2

11:30 صباحا

سماء بالستيكية

111 د

3:15 عصرا

ارتفاع عميق

93 د

5:45 مساء

عدم الانحياز: مشاهد من بكرات البودوفيتش

100 د

8:30 مساء

ستيبنه

114 د

سي سينما 3

11:00 صباحا

كونغ فو ماستر

80 د

1:00 مساء

كوندوم ليد

14 د

1:30 مساء

ليست مجرد صورتك

56 د

3:00 مساء

صناديق

100 د

5:30 مساء

تحيا يا ديدو!

76 د

8:00 مساء

سبعة أشتية في طهران

97 د

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

أما في محور الندوات والفعاليات الفنية والثقافية فيقام كل من:

جلسة جيميناي أفريقيا في تمام العاشرة والنصف صباحا بحضور المهندس عدلي توما، والفنانة بشرى، والفنانة هدى المفتي، وأحمد المرسى، وذلك في البلازا (قاعة الكهف- منصة الجونة).

ماستر كلاس المخرج مروان حامد في البلازا في تمام الثانية مساء (المسرح الدائري- جسر الجونة).

ندوة "كاميرا على الأزمة.. عين على التغطية الإعلامية لفلسطين" في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء في البلازا (قاعة الكهف).