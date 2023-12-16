السبت 16 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

غليان في تل أبيب، تظاهرات أمام وزارة الدفاع بعد قتل جيش الاحتلال 3 رهائن بالخطأ (فيديو)

تظاهرات أمام وزارة
تظاهرات أمام وزارة الدفاع، فيتو

خرجت مسيرة غاضبة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب تطالب بصفقة فورية لاستعادة باقي المختطفين من قطاع غزة.

وخرجت المسيرة الغاضبة عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قتله 3 من الأسرى جراء خطأ في التشخيص.

وأكد جيش الاحتلال مساء أمس الجمعة بعد حادثة مقتل ثلاثة أسرى بنيران صديقة في قطاع غزة، أن ما وقع "حدث مأساوي نتحمل مسؤوليته".

ووقع الحادث عندما "حددت قوات الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الأسرى يمثلون تهديدًا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت".

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وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه "خلال عمليات التفتيش في المنطقة التي وقع فيها الحادث، ظهرت شبهة حول هويات المتوفين، وتم نقل جثثهم إلى الأراضي الإسرائيلية لفحصها، وبعد ذلك تم التأكد من أنهم كانوا ثلاثة رهائن إسرائيليين".

وأوضح البيان أنه "تم التعرف عليهما وهما يوتام حاييم، الذي تم اختطافه من كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر، وسامر الطلالقة، الذي تم اختطافه من كيبوتس نيرعام في اليوم نفسه، كما تم إخطار عائلة الرهينة الثالثة، وتم احترام طلبها في عدم الكشف عن هويته".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن "عائلات الرهائن يخططون لبدء إضراب عن الطعام بسبب تقاعس الحكومة عن تأمين إطلاق سراح أحبائهم".

كما علق البيت الأبيض، على قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لـ 3 أسرى، الجمعة، كانوا محتجزين لدى حماس، وقال في بيان له: "إنه أمر مفجع ومأساوي".

 

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