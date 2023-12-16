السبت 16 ديسمبر 2023
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مشاكل فنية أم انتظار للمفاوضات، خبير يكشف بالصور سر تأخر أعمال التخزين الأخير بسد النهضة

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، سبب تأخر أعمال الخرسانة بسد النهضة استعدادًا لـ لخزين الخامس الأخير، والوصول إلى منسوبه النهائي 640 مترًا فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 64 مليار م3.

وكتب “شراقي” عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" تحت عنوان: "توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط في سد النهضة" وقال: "انتهى التخزين الرابع لحوالي 24 مليار م3، وإجمالي 41 مليار متر مكعب في التاسع من سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تتدفق المياه أعلى الممر الأوسط، واستمرار التدفق لأكثر من شهر ونصف رغم فتح بوابتي التصريف في 31 أكتوبر، 8 نوفمبر الماضي، يرجع ذلك إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2".

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وتابع: "كما أن متوسط كمية المياه التي تصل إلى سد النهضة من بحيرة تانا ومن تصافي الأودية في حوض النيل الأزرق خلال ديسمبر حوالي 42 مليون م3/يوم".
 

وأضاف أستاذ الموارد المائية: "توقفت المياه لكن سطح الممر الأوسط مشبع بالمياه ويحتاج إلى عدة أيام لكي يجف قد تصل إلى عدة أسابيع للبدء في أعمال الخرسانة للوصول إلى منسوبه النهائي 640 متر فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 64 مليار م3. كما أنه من المتوقع غلق إحدى بوابتي التصريف خلال الأيام القادمة والاكتفاء بواحدة فقط لإمرار حوالي 25 مليون م3/يوم خلال شهر يناير المقبل".


وأردف: "من المتوقع أيضًا الانتهاء من جميع أعمال خرسانة سد النهضة خلال الشهور القادمة، إلا أن أعمال التوربينات الحادي عشر المتبقية قد تستغرق عام أو عامين للتركيب والتشغيل".


وأشار إلى أن اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 تبدأ أعمال الاجتماع الرابع والأخير في أديس أبابا لاستئناف المفاوضات طبقًا للبرنامج المتفق عليه للوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر من 13 يونيو الماضي، والتي امتدت إلى أكثر من شهر.

واختتم: "لم تستطعِ الاجتماعات الثلاثة السابقة إحراز أي تقدم بل طبقًا للتصريحات المصرية فإنه يوجد تراجع في الموقف الإثيوبي".

 

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