ثور يعرقل حركة القطارات في أكبر ولايات أمريكا، وهذا ما فعلته الشرطة (فيديو)

شق ثور طليق طريقه إلى قضبان السكك الحديد في نيوارك، أكبر مدن ولاية نيوجيرسي، ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت قبل أن يتم الإمساك به.

ووقف الثور ذو اللون البني المحمر والقرون الطويلة داكنة الأطراف على القضبان في محطة نيوارك بن، ما دفع الشرطة إلى وقف سير القطارات بين نيوجيرسي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لنحو الساعة.

HOOFING IT: Commuters from New Jersey to New York experienced delays due to some unusual congestion — when a bull on the loose made its way onto the tracks. https://t.co/5Vm1P4aMOC pic.twitter.com/2M2U4euT5s Advertisements December 14, 2023

ثم حاصرت عناصر الشرطة الثور في منطقة مسيجة على بعد نحو 4.8 كيلومترات من المحطة، بحسب بيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتس فراجيه، الذي أضاف أنه تم إرسال الثور إلى محمية حيوانات محلية، كما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم يتضح على الفور كيف أصبح الثور طليقا، ومن هو مالكه، وأي تفاصيل أخرى بشأنه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على ثور طليق في نيوارك، ففي عام 2006 استغرق الأمر من السلطات 10 ساعات للإمساك بثور كان يتجول في المدينة، وفق شبكة إن بي سي نيوز، التي أضافت أنه قبل عامين من ذلك، هرب ثور من الذبح وتجول في أنحاء نيوارك قبل أن يتم الإمساك به.