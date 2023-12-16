السبت 16 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

ثور يعرقل حركة القطارات في أكبر ولايات أمريكا، وهذا ما فعلته الشرطة (فيديو)

ثور يعرقل حركة القطارات
ثور يعرقل حركة القطارات في أمريكا، فيتو

شق ثور طليق طريقه إلى قضبان السكك الحديد في نيوارك، أكبر مدن ولاية نيوجيرسي، ما أدى إلى عرقلة سير القطارات لفترة من الوقت قبل أن يتم الإمساك به.

ووقف الثور ذو اللون البني المحمر والقرون الطويلة داكنة الأطراف على القضبان في محطة نيوارك بن، ما دفع الشرطة إلى وقف سير القطارات بين نيوجيرسي ومحطة نيويورك بنسلفانيا لنحو الساعة.

ثم حاصرت عناصر الشرطة الثور في منطقة مسيجة على بعد نحو 4.8 كيلومترات من المحطة، بحسب بيان صادر عن مدير السلامة العامة في نيوارك، فريتس فراجيه، الذي أضاف أنه تم إرسال الثور إلى محمية حيوانات محلية، كما ذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم يتضح على الفور كيف أصبح الثور طليقا، ومن هو مالكه، وأي تفاصيل أخرى بشأنه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها على ثور طليق في نيوارك، ففي عام 2006 استغرق الأمر من السلطات 10 ساعات للإمساك بثور كان يتجول في المدينة، وفق شبكة إن بي سي نيوز، التي أضافت أنه قبل عامين من ذلك، هرب ثور من الذبح وتجول في أنحاء نيوارك قبل أن يتم الإمساك به.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قضبان السكك الحديد في نيوارك ولاية نيوجيرسي عرقلة سير القطارات ثور محطة نيوارك بن محطة نيويورك بنسلفانيا محمية حيوانات

الأكثر قراءة

تصل إلى 280 جنيها، تعرف على أسعار أغلى الفواكه في السوق المصري

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية مقلقة تتأثر بها كافة أنحاء الجمهورية

قائمة مميزات بطاقات الائتمان من البنك الأهلي

ثور يعرقل حركة القطارات في أكبر ولايات أمريكا، وهذا ما فعلته الشرطة (فيديو)

استمرار فاعليات معسكر اليوم الواحد للجنة الحكام بالدقهلية

الطعمية مشطشطة، أقوى رد من ضياء السيد على سخرية جماهير اتحاد جدة من الأهلي

فوائد القهوة الخضراء، تحمي من الزهايمر والسرطان وتنقص الوزن

ضرب وشتائم على متن طائرة، تفاصيل مثيرة في أسباب طلاق شيرين بعد الوهاب وحسام حبيب

Advertisements

منوعات

المزيد

ثور يعرقل حركة القطارات في أكبر ولايات أمريكا، وهذا ما فعلته الشرطة (فيديو)

قرصنوا هاتفه، أعلى محكمة في بريطانيا تنتصر لـ الأمير هاري ضد مجموعة "ميرور"

مدرس يهودي يهدد طالبا مسلما بقطع رأسه بسبب علم إسرائيل

الطائرات المهجورة خطر كبير يهدد المطارات الإسبانية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 16-12-2024، آخر تحديث بعد قفزة أمس

يتيح لصاحبه استقلال العربات المكيفة، مميزات الاشتراك الكيلومتري للقطارات

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 15-12-2023

المزيد

انفوجراف

10 مواجهات بين الفرق العربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 16 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية