نشرة أخبار مصر، غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تبدأ مباشرة أعمال تصويت المصريين في نيوزيلندا، وشبورة مائية ونشاط للرياح غدا

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نبرزها لكم في النشرة التالية:

عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى دولة الإمارات الشقيقة، للمشاركة في قمة المناخ كوب ٢٨، استقبل بمقر إقامته بدبي، السيدة كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

بدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية، عملها اعتبارًا من العاشرة من مساء اليوم الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.

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أزمة الدولار، زف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار، مؤكدًا انتهاء الأزمة قريبا.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة من الساعة الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

قال الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ “COP 27”: إن قمة المناخ الحالية التي تستضيفها الإمارات COP 28 ستشهد الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيرًا إلى أن قمة شرم الشيخ شهدت لأول مرة وضع إطار متكامل على سبيل التفصيل لإمكانيات الاستثمار والمشاركة، وهو ما يعرف الأجندة الخاصة بالتكيف لشرم الشيخ.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بالشركة القابضة، وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة، كلًا حسب النطاق الجغرافي لكل شركة من خريجى كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات.

أعلنت شركة تاون جاس، عن أعمال صيانة بشارع طريق النصر أمام مستشفى الصدر بالعباسية، غدا الجمعة، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساءً.

عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعا مع سونج جونجي، نائب المحافظ والسكرتير العام لمقاطعة شاندونج الصينية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة للاستثمار والترويج، وذلك للتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تقدمه من حوافز ومزايا تنافسية وفرص استثمارية سواءً في مجالات الموانئ أو القطاعات الصناعية المختلفة.

تساءل العديد من المواطنين عن أسباب قرار مترو الأنفاق بزيادة ساعة تشغيل عن الأيام العادية يوم الخميس من كل أسبوع خلال الفترة المقبلة.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي



