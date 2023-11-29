الكهرباء تعلن توفير 26 خدمة إلكترونية عبر المنصة الموحدة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء في عام 2020 والتي تعتمد على فهم احتياجات المواطنين، وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة على تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.

الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة للكهرباء للمواطنين

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء تتضمن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي من خلالها يستطيع المواطنين التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 26 خدمة مفعلة حتى الآن ومنها (دفع الفواتير - طلب عداد قانوني - طلب شهادة بيان استهلاك - إدخال قراءة العداد - احسب فاتورتك - تركيب عداد بدل فاقد - فحص عداد - توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة - خدمة الأعطال والشكاوى ... وغيرها من الخدمات).

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تركيب العدادات الكودية

وأشار إلى أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء توسعت في تلبية احتياجات أكثر من 4 مليون مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهريًا وكذلك فقد تم تركيب أكثر من 2.9 مليون عداد كودي.

وأوضح أنه من ضمن عناصر المنظومة أيضا إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة إلكترونيا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام.

شركات التوزيع لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي تواجد أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعى تابع لشركات التوزيع لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير بالاضافة إلى حوالي 360 ألف نقطة شحن الكترونية تابعة لشركات الدفع الإلكتروني مثل (شركة فورى دهب وشركة دلتا للأنظمة الالكترونية) بالإضافة إلى تطبيقات الشحن من خلال الهاتف المحمول باستخدام خاصية (NFC) مثل تطبيق سهل وMyFawry.