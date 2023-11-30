الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

محمود محيي الدين: العمل المناخي يحتاج لـ 2.4 تريليون دولار

الدكتور محمود محيى
الدكتور محمود محيى الدين، فيتو

قال الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ “COP 27”: إن قمة المناخ الحالية التي تستضيفها الإمارات COP 28 ستشهد الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيرًا إلى أن قمة شرم الشيخ شهدت لأول مرة وضع إطار متكامل على سبيل التفصيل لإمكانيات الاستثمار والمشاركة، وهو ما يعرف الأجندة الخاصة بالتكيف لشرم الشيخ.

 

التنوع البيولوجي

وأضاف "محيي الدين"، في لقاء خاص مع الإعلامية نهى درويش عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه الأجندة يبنى عليها في مجالات العمل الكبيرة مثل الزراعة والغذاء والمياه وأحسنت قمة المناخ COP 28  صنعا بإضفاء أهمية كبيرة على موضوع التنوع البيولوجي وموضوع الطبيعة، وهو ما يضاف إلى ما جاءت به قمة شرم الشيخ".

 

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صندوق الخسائر والأضرار

وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ "COP 27"، أن العامل المشترك والمستمر هو موضوع التمويل، حيث إن مجالات التخفيف والتكيف وصندوق الخسائر والأضرار تحتاج إلى تمويل، مشيرًا إلى أن عددا من البلدان النامية قالت إن هناك مشكلات في منهجية حساب الأرقام المرتبطة بالتمويل، ومشددًا على أن العمل المناخي يحتاج إلى 2.4 تريليون دولار.

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مواجهة التغيرات المناخية

وأوضح محيى الدين: "في موضوع التمويل، نرى أن الرقم الأشهر هو رقم 100 مليار دولار الذي تمت الإشارة إليه لأول مرة في عام 2009، ولم تلتزم الدول المتقدمة بتقديمه كاملا في أي سنة إلا ما صدر مؤخرا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه في عام 2022 تم الوفاء بهذا الرقم بنسبة 100%، وهذا الأمر سيكون محل نقاش". 

 

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