الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السيسي يؤكد لمديرة صندوق النقد الدولي الحرص على الشراكة المثمرة واستمرارها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

عقب وصول  الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى دولة الإمارات الشقيقة، للمشاركة في قمة المناخ كوب ٢٨، استقبل بمقر إقامته بدبي، السيدة كريستالينا چورچييڤا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.


وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي، لاسيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري. 

 

حيث أعرب الرئيس في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على استمرارها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذًا في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.

 

Advertisements

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

الأكثر قراءة

محمد رمضان يعتذر للإعلامي عمرو أديب، والأخير يعلق

الرئيس الإسرائيلي يلتقي محمد بن زايد في الإمارات

شيء يدعو للفخر، حفاوة عربية بما فعله أمير قطر مع الرئيس الألمانى على سلم الطائرة (فيديو)

آخر كلام عن زواج آمال ماهر من ثري إماراتي، المطربة تكشف لـ فيتو الحقيقة كاملة

آخر تطورات أسعار الذهب مساء اليوم الخميس في ختام التعاملات

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

أول رد من الزمالك على انتقال زيزو للشباب السعودي في الميركاتو الشتوي

طرح البوستر الرسمي لـ فيلم "أبو نسب" وهذا موعد عرضه بالسينمات

Advertisements

منوعات

المزيد

مصورة التليفزيون تترك الكاميرا احتفالا بهدف سيف الجزيري في فيوتشر قبل إلغائه

آمال ماهر تخرج عن صمتها وترد على أنباء زواجها من ثري إماراتي

10 آلاف جنيه في الساعة.. ضبط شبكة الراقصة قشطة للأعمال المنافية للآداب بجوار وزارة الشباب

بسبب الملوخية، إحالة مدير مدرسة وإداريين للتحقيق في مدرسة بميت غمر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 30-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 30-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الرجل في المنام وعلاقته بانتهاء المشكلات والأزمات الأسرية

لم يرد بها نص والبعض يراها بدعة، 25 دعاء ليوم الخميس

نصيحة مهمة من أمين الفتوى للأزواج بسبب كثرة حلف الطلاق

المزيد
الجريدة الرسمية