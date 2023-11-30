الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار

أزمة الدولار، زف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الدولار، مؤكدًا انتهاء الأزمة قريبا.

حل أزمة الدولار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” الذي يقدمه خالد أبو بكر بقناة “أون”: نقول للمواطنين أزمة الدولار إلى زوال ونحن نعمل على إنهائها من جذورها عن طريق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع المنتج المنتح المحلي وتقليل حجم الاستيراد.

الطروحات الحكومية

ولفت إلى أنه من المنتظر الإعلان عن برنامج طروحات حكومية جديدة قريبا، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى خطة سيطرة القطاع الخاص على 65% من الاستثمارات.

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سعر مبالغ فيه للدولار

في وقت سابق، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن السعر العادل للدولار أمام الجنيه المصري حاليا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: السعر الحالي للدولار في السوق الموازي مبالغ فيه للغاية بنسبة كبيرة.

سعر الدولار العادل

وأكد أن السعر العادل للدولار حاليا من المفترض أن يتراوح ما بين 35 إلى 40 جنيها فقط.

هبوط الدولار الأمريكي

وهبط الدولار الأمريكي بحركة التداولات، مع استيعاب المتداولين للبيانات الاقتصادية الأخيرة وما يعنيه ذلك بالنسبة لسياسة سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.3٪ ليصل إلى 102.13.



المؤشر يحقق أسوأ أداء شهري له خلال عام

يمكن القول إن جزءًا من انتعاش مؤشر الدولار الذي لوحظ خلال جلسات التداول هذا الأسبوع، قد يكون مرتبطا ببعض عمليات جني الأرباح التي كثرت خلال حركة التداولات، حيث انخفض المؤشر نحو 2.5% حتى الآن في نوفمبر وهو في طريقه لتحقيق أسوأ أداء شهري له خلال عام، مع توقع السوق تمامًا أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا على أسعار الفائدة في ديسمبر قبل البدء في خفض أسعار الفائدة، في وقت ما من العام المقبل.