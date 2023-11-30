الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تاون جاس لأهالي العباسية: لا تنزعجوا من رائحة الغاز غدا

المهندس طارق الملا،فيتو
المهندس طارق الملا،فيتو

أعلنت شركة تاون جاس، عن أعمال صيانة بشارع طريق النصر أمام مستشفى الصدر بالعباسية، غدا الجمعة، بدءًا من الساعة الحادية عشر  مساءً.

 

وأهابت الشركة بأهالي العباسية، على صفحتها عبر الفيسبوك، بعدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال تتم بأعلى معايير الجودة والسلامة ولن يتم قطع الغاز، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

 

هذا وقالت الشركة: إنه في حالة وجود أي استفسار، يُرجى الاتصال بطوارئ الشركة على رقم 129 من أي خط أرضي.

 

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وصرح مصدر بشركة تاون جاس "لفيتو" بأن الشركة تقوم بأعمال للصيانة لكافة المناطق في نطاق الشركة  وتحرص خلال تنفيذ  الأعمال وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

 

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