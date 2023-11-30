تاون جاس لأهالي العباسية: لا تنزعجوا من رائحة الغاز غدا

أعلنت شركة تاون جاس، عن أعمال صيانة بشارع طريق النصر أمام مستشفى الصدر بالعباسية، غدا الجمعة، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساءً.

وأهابت الشركة بأهالي العباسية، على صفحتها عبر الفيسبوك، بعدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، مؤكدة أن هذه الأعمال تتم بأعلى معايير الجودة والسلامة ولن يتم قطع الغاز، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

هذا وقالت الشركة: إنه في حالة وجود أي استفسار، يُرجى الاتصال بطوارئ الشركة على رقم 129 من أي خط أرضي.

Advertisements

وصرح مصدر بشركة تاون جاس "لفيتو" بأن الشركة تقوم بأعمال للصيانة لكافة المناطق في نطاق الشركة وتحرص خلال تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.