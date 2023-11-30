القابضة لكهرباء مصر تعلن عن وظائف شاغرة، تعرف على الشروط وطريقة التقديم
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بالشركة القابضة، وشركات إنتاج وتوزيع الكهرباء التابعة، كلًا حسب النطاق الجغرافي لكل شركة من خريجى كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات.
وظائف الشركة القابضة لكهرباء مصر
وقالت الشركة إنه بالنسبة للمهندسين، تشمل تخصصات: (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات وإلكترونيات، ومدني، ومعمارى، وكيميائي) بالإضافة إلى مهندس حاسبات ونظم المعلومات، اما بالنسبة للكيميائي تشمل تخصصات (كيمياء عامة، وكيمياء خاصة).
وأشارت الشركة إلى أن تخصصات الفنيين تشمل (كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء).
شروط الوظائف الجديدة بالشركة القابضة لكهرباء مصر
وأوضحت الشركة أنه يتم التقديم طبقا لبعض الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة وتشمل:
- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- أخصائي - كيميائي) عن ٣٠ عاما، ولوظيفة فني عن ٢٨ عاما خلال فترة الإعلان.
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.
- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.
- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي قبل التعيين.
وعلى الراغبين للعمل بهذه الوظائف تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر من هنا، ويبدأ التقديم لمدة أسبوعين اعتبارا غدا الجمعة.
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