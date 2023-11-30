الانتخابات الرئاسية بالخارج.. السفارات والقنصليات في 121 دولة تفتح أبوابها لتصويت المصريين غدًا.. استحداث بطاقات بطريقة برايل للمكفوفين.. وتنسيق مع الهجرة والجامعة العربية

تفتح 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم أبوابها أمام المصريين المقيمين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستُجرى غدا وعلى مدار 3 أيام (1 و2 و3 ديسمبر 2023).. في السطور الآتية إليك كل ما تريد معرفته عن إجرائها.

ضوابط التصويت بالخارج

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

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وقدمت الهيئة الوطنية للانتخابات دليلا كاملا عن تصويت المصريين بالخارج، حيث تجرى الانتخابات أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023، وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024

مقار لجان الانتخابات الفرعية بالخارج

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات عناوين جميع مقار لجان الانتخاب الفرعية بالخارج على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات محدد قرين كل منها عنوانها بدولة المقر.

وتشكل اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين بوزارة الخارجية.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

إجراءات الاقتراع داخل لجان المصريين المتواجدين خارج مصر

يكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق.

ويتوجه الناخب لمقر السفارة او القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع.

ويتوجه الناخب بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

التصويت بجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي

وللناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبت به الرقم القومى أعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولم يشترط قانون الانتخابات الرئاسية سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا انه اشترط سريان جواز السفر، ولكن إذا تم استخراج جواز سفر متضمن الرقم القومى ومازال سارى يحق للناخب التصويت.

هل يحق للناخب إعادة الإدلاء بصوته في لجنة أخرى من اللجان خارج مصر؟

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في خارج مصر أو داخلها.

عملية فرز الأصوات والحصر العددي

وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده.

التصويت بطريقة برايل للمكفوفين

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنها استحدثت بطاقات تصويت بطريقة برايل للتيسير على الناخبين المكفوفين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، في إعمال حقهم والمشاركة.

التعاون مع وزارة الهجرة

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الهجرة أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًّا بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبين الوزارة، لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في كافة الاستحقاقات الانتخابية، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.

التنسيق مع جامعة الدول العربية

ووقعت الهيئة الوطنية للانتخابات مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في الخارج

ونقل صورة واقعية عن العملية الانتخابية إلى مختلف شعوب المنطقة العربية والعالم بأسره.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد بادرت إلى تقديم الدعوة إلى جامعة الدول العربية، للمشاركة ببعثة رسمية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستُجرى خارج مصر أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وداخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وذلك في إطار حرص الهيئة على مشاركة أكبر قدر ممكن من المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية في متابعة الاستحقاق الانتخابي، إيمانا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به، وأن هذا النوع من المتابعة يمثل جزءا مهما من العملية الانتخابية، فضلا عما يحققه من إمكانية الاستفادة بأية ملاحظات قد ترد في تقارير المنظمات.

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وتشمل مهام البعثة الرصد والمشاهدة والملاحظة لكافة الإجراءات والتحضيرات، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وفرز الأصوات، والتأكد من الالتزام بتطبيق ما ينص عليه الدستور والقانون في مصر في شأن الانتخابات الرئاسية، وكذلك القرارات والتعليمات والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والمعايير الدولية المستقر عليها في هذا الشأن.

وستقوم بعثة الجامعة العربية، بموجب مذكرة التفاهم، بالتنقل بحرية كاملة في جميع مراكز الاقتراع واللجان العامة ودخولها في كافة أنحاء الجمهورية لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستيضاح ما يلزم من معلومات وبيانات، ومتابعة مسار الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان نتائج الحصر العددي داخل اللجان.

كما تعد البعثة تقريرا نهائيا حول مهمة المتابعة فوز انتهائها من عملها، ليتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإرسال نسخة منه إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال فترة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر كحد أقصى بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

ودعا سامح شكري وزير الخارجية المصريين في الخارج للتوجه إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

متابعة الانتخابات

و ثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، موجها الشكر إلى الهيئة التي قامت بتوفير كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.