الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بالرابط، إتاحة الاستعلام عن نتيجة تظلمات مسابقة الـ 30 ألف معلم

مسابقة الـ 30 ألف
مسابقة الـ 30 ألف معلم،فيتو

أعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني.

 ويمكن للمتقدمين الذين تقدموا بتظلم الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي 

 

ولكيفية الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني يرجى اتباع ما يلي:

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1_الدخول على موقع  بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا

 

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

 

3_ تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

 

4_يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

 

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة التربية والتعليم فسوف يشمل إعلان يناير الحاجة إلى عدد 11,114 معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى 18,886 معلم مساعد مادة.

 

أما المسابقة التي سيجرى الإعلان عنها في شهر يونيو المقبل، فسوف تشمل الأعداد غير المُستوفاة من المُسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه 23,232 معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة. 

 

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