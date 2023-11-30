الجمعة 01 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا تكشف موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة بعد الهدنة

جون كيربي، فيتو
جون كيربي، فيتو

الهدنة الإنسانية في غزة، ذكر منسق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه "عندما تتخذ إسرائيل قرارًا بملاحقة حماس مجددًا، فستواصل أمريكا  دعمها".


استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأكد مجلس الأمن القومي أن سلطات الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

 

وقال المسؤول الأمريكي: "بالطبع لا نزال نعتقد أن لإسرائيل الحق والمسؤولية في التحرك ضد حماس. لقد تحدثوا عن حملتهم العسكرية وذكروا بوضوح شديد، أنه بعد انتهاء فترة التوقف هذه، فإنهم يعتزمون العمل ضدها مرة أخرى".


وعن الأسرى الأمريكيين، قال كيربي إن "6 أمريكيين  غادروا غزة حاليًا، وهناك امرأة لا يمكن الاستدلال عليها".

 

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الهدنة في غزة، أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة، وتأمين الإفراج عن المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

وكان  أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، قد صرح في وقت سابق، بأن الهدنة في غزة أثبتت نجاحها، معربا عن أمله في استمرارها.

 

الرهائن المحررون في غزة

وأضاف بلينكن: "يسعدني أن أرى وجود أمريكي آخر بين الرهائن المحررين في غزة".. ووقف القتال أثبت نجاحا في تأمين تحرير رهائن وتسليم مساعدات إنسانية لغزة، ونريد لذلك أن يستمر".

 

ووصل بلينكن إلى إسرائيل، في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضى.ومن المقرر أن يلتقي بلينكن قادة إسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة وسبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة.

 


وعلى جانب آخر، أعلنت قطر عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، بعدما كانت حماس، قد تحدثت عن رفض إسرائيل تسلم محتجزين في اليوم السابع من الهدنة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إنه تم "توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية"، وذلك في إطار وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة.

 

وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

وأكد المتحدث باسم الوزارة، في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

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