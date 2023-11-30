محلل سياسي: سياسة إسرائيل في قتل الأطفال وراء دعم أمريكا استمرار الهدنة

قال منتصر عمران، المحلل السياسي والباحث في شئون حقوق الإنسان، إن سياسة التدمير وقتل الأطفال والنساء التي انتهجها نتنياهو في حرب غزة خلف ضغوط الرئيس الأمريكي جو بايدن للتمسك بالهدنة وعدم الانجرار للحرب حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين ودخول المساعدات إلى أهل غزة بعد أن كان يقول لا بد لإسرائيل أن تدافع عن نفسها.

موقف إسرائيل من مد الهدنة

وأشار عمران إلى أن اسرائيل ستستمر في مد الهدنة حتى حدود أعياد الميلاد، موعد نهاية المهلة التي أعطتها أمريكا لإسرائيل، من أجل الانتقام لكرامتها والقضاء على حماس، وهذا ما فشل فيه الجيش الإسرائيلي وسيفشل فيه لاحقا.

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وأشار عمران إلى أهمية التدخل للضغط على إسرائيل حتى لاتستكمل عدوانها على غزة، خاصة بعد أن دمرت كلها شمالها وجنوبها بشكل مأساوي.

حجم تدمير قطاع غزة من قبل الاحتلال

ولفت عمران إلى أن حجم الدمار الذي أحدثته إسرائيل يزيد عن ٦٠ % من المباني السكنية التي أصبحت ركام وأثر بعد عين، مؤكدا أن القنابل والصواريخ التي وجهت إلى غزة بلغت آلاف الأطنان وتفوق في حجمها ما حدث في اليابان ونتائجها ستبقى طويلا بإصابة أهالي غزة بالأمراض المسرطنة نتيجة للإشعاعات التي ألقيت على رؤوسهم.

كان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، قال إن الهدنة في غزة أثبتت نجاحها، معربا عن أمله في استمرارها.

وأضاف بلينكن: "يسعدني أن أرى وجود أمريكي آخر بين الرهائن المحررين في غزة"، مردفا: وقف القتال أثبت نجاحا في تأمين تحرير رهائن وتسليم مساعدات إنسانية لغزة، ونريد لذلك أن يستمر".

ووصل بلينكن إلى إسرائيل، في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضى، ومن المقرر أن يلتقي بلينكن قادة إسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة وسبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة.

وعلى جانب آخر أعلنت قطر عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، بعدما كانت حماس، قد تحدثت عن رفض إسرائيل تسلم محتجزين في اليوم السابع من الهدنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إنه تم "توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية"، وذلك في إطار وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة.