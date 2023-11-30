السفير التركي: أنقرة ستعمل وتنسق مع مصر في جهود إعمار غزة

قال السفير التركي، صالح موتلو شن، خلال حفل اليوم الوطني التركى المائة، الذي عقد اليوم الخميس، إن أنقرة من الدول الأولى التي شاركت في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كلمة السفير التركي في حفل اليوم

وأوضح السفير التركي أن ما سهل عملية نقل المساعدات هو التضامن الذي أبدته مصر وأنقرة في هذا الشأن، معربا عن شكره للسلطات المصرية.

وأكد السفير التركي على أن أنقرة ستعمل وتنسق مع مصر في جهود إعمار قطاع غزة.

اليوم الوطني التركي

وجدير بالذكر أن تركيا تحتفل بيومها الوطني في 29 أكتوبر باليوم الوطني التركي الذي يعد أهم عطلة في الجمهورية التركية، ويسمى أيضًا بيوم الجمهورية (Turkish Republic Day).

وقد أعلن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أن هذا اليوم هو يوم عطلة رسمية في البلاد، ويحتفل الأتراك بهذا اليوم إحياءً لذكرى تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، فبعد أن انتصرت تركيا بحرب الاستقلال التي دارت بين عامي 1919 و1923 أعلن البرلمان التركي أن الدولة التركية الجديدة أصبحت جمهورية، ووضع البرلمان دستورًا جديدًا للدولة بتاريخ 29 أكتوبر 1923.

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وتتم مراسم الاحتفال باليوم الوطني التركي بدءًا من الساعة 1 ظهرًا في يوم 28 أكتوبر، وتستمر الاحتفالات والعطلة الرسمية لـ 35 ساعة، تغلق فيها معظم الشركات، والمدارس، والبنوك، ومكاتب المجالس، والبورصة التركية، ومكاتب البريد، وتتضمن الاحتفالات تنظيم مسيرات وحفلات موسيقية وإشعال أضواء وشموع في الطرقات، كما ان المواصلات في هذا اليوم مجانية.