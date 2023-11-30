أول تعليق من المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي بعد تمديد الهدنة

علق المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، بعد تمديد الهدنة.

عملية إطلاق سراح الأسرى

وقال هاجاري عبر تغريدة نشرها علي صفحته بموقع إكس:"وفي ظل جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الأسرى والرهائن ببنود الاتفاق، فإن وقف إطلاق النار سيستمر".

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا يفيد بأن حماس تعلن الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة اليوم الخميس.

استئناف القتال في قطاع غزة

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن استئناف القتال في قطاع غزة سيؤدي إلى نكبة ستلتهم المنطقة بالكامل، وما حدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين طوال عقود أثبت أن العنف لايواجه بالعنف.

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حل الدولتين

وأضاف خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حقيقية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين خط أحمر، وأي خرق للقانون الدولي الإنساني لابد أن يدان فورا، وهذا اختبار لضمائرنا.