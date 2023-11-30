الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أول تعليق من المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي بعد تمديد الهدنة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

علق المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، بعد تمديد الهدنة.

عملية إطلاق سراح الأسرى 

وقال هاجاري عبر تغريدة نشرها علي صفحته بموقع إكس:"وفي ظل جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الأسرى والرهائن ببنود الاتفاق، فإن وقف إطلاق النار سيستمر".

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا يفيد بأن حماس تعلن الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة اليوم الخميس.

استئناف القتال في قطاع غزة

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن استئناف القتال في قطاع غزة سيؤدي إلى نكبة ستلتهم المنطقة بالكامل، وما حدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين طوال عقود أثبت أن العنف لايواجه بالعنف.

Advertisements

حل الدولتين

وأضاف خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حقيقية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين خط أحمر، وأي خرق للقانون الدولي الإنساني لابد أن يدان فورا، وهذا اختبار لضمائرنا.

بايدن: عازمون على ضمان إطلاق سراح كل الرهائن في غزة

واشنطن تتوقع طرح أحداث غزة على طاولة الزعماء خلال قمة المناخ COP 28 بدبي

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة حماس جهود الوساطة إطلاق سراح الأسرى

مواد متعلقة

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تغير حماس قوائم الأسرى سنستأنف الهجوم على غزة بحلول الساعة 7 صباحا

بايدن: عازمون على ضمان إطلاق سراح كل الرهائن في غزة

واشنطن تتوقع طرح أحداث غزة على طاولة الزعماء خلال قمة المناخ COP 28 بدبي

بزعم انتهاكهم لوقف إطلاق النار، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال شمال غزة

التشكيك في مشاهد الدمار، حملة تزييف جديدة يقودها الإعلام الغربي ضد غزة وهذه تفاصيلها

الأكثر قراءة

أمال ماهر تثير الجدل بعد شائعات زواجها من رجل أعمال إماراتي (فيديو)

اعترافات مثيرة للمذيعة إنجي حمادة بعد اتهامها بنشر محتويات غير أخلاقية

شاهد، الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة على باب الطائرة بعد وصوله قطر، والسبب غريب (فيديو)

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في الجيزة

زاك سنايدر يكشف عن إصابته بالفزع لرؤية آمبر هيرد

بشارة واكيم، ضحى بمهنة العظماء بسبب الفن، "شنبه" وراء طرده من البيت، ومات كمدا بسبب تعليقات الجمهور

إسرائيل تعلن شرطا وحيدا لتمديد الهدنة في غزة

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 1-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 1-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 1-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 1-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الخميس 30-11-2023 في السوق المصري

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في الجيزة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 30-11-2023 بالأسواق

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية