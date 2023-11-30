الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض: مستمرون في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

الهدنة في غزة، أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة، وتأمين الإفراج عن المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

تمديد الهدنة في غزة

وكان  أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، قد صرح في وقت سابق، بأن الهدنة في غزة أثبتت نجاحها، معربا عن أمله في استمرارها.

 

الرهائن المحررون في غزة

وأضاف بلينكن: "يسعدني أن أرى وجود أمريكي آخر بين الرهائن المحررين في غزة".. ووقف القتال أثبت نجاحا في تأمين تحرير رهائن وتسليم مساعدات إنسانية لغزة، ونريد لذلك أن يستمر".

 

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ووصل بلينكن إلى إسرائيل، في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضى.ومن المقرر أن يلتقي بلينكن قادة إسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة وسبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة.

 

 


وعلى جانب آخر، أعلنت قطر عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، بعدما كانت حماس، قد تحدثت عن رفض إسرائيل تسلم محتجزين في اليوم السابع من الهدنة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إنه تم "توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليوم إضافي (اليوم الخميس) بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية"، وذلك في إطار وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة.

 

وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

وأكد المتحدث باسم الوزارة، في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، استمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وزير الخارجية الأمريكي: الهدنة فى غزة أثبتت نجاحها ونأمل استمرارها

أول تعليق من المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي بعد تمديد الهدنة

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على أكس، إنه "نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين ووفق شروط الاتفاق ستستمر فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة".

 

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