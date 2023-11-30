مدرعات ودبابات جيش الاحتلال تنسحب من المناطق السكنية في غزة

الهجوم الإسرائيلي على غزة، أظهرت صور الأقمار الصناعية، اليوم الخميس، انسحاب الآليات والمدرعات الإسرائيلية من الأحياء السكنية التي توغلت فيها داخل قطاع غزة.



يأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الهجوم على غزة قد يستغرق أسابيع.

جيش الاحتلال يستعد لاستئناف الهجوم على غزة

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "تحدثنا مع الأمريكيين حول خطط الحرب المقبلة في غزة".

وأكد دانيال هاجاري في حديثه، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لاستئناف الهجوم على قطاع غزة على الفور، وذلك مع اقتراب نهاية الهدنة الإنسانية مع حماس.

وتنتهي الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل في الـ7 من صباح الغد، دون الحديث عن احتمالات تمديد أخرى للهدنة.

وفي السياق ذاته، نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – اليوم الخميس فيديو يتضمن رسالة من الأسير الصهيوني يردن بيباس الذي قتلت طائرات الاحتلال زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل إلى رئيس حكومة الاحتلال.

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وقالت المقاومة الفلسطينية في بيانها، إنها عرضت تسليم الجثامين الثلاثة ورفضت حكومة الاحتلال استلامهم ولا زالت تناور وتساوم.



وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت تقارير إعلامية، أن مصر تعمل في الوقت الحالي على تسليم 6 آخرين من الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكدت التقارير الإعلامية، أن عملية تبادل الأسرى ستتضمن تسليم 3 جثامين إسرائيلية، وذلك لأول مرة منذ بداية عمليات تبادل الأسرى والأسيرات الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال.

ومن جانبها، صرحت حركة حماس الفلسطينية، أن الدفعة السابعة من الأسرى تضم 30 أسيرا وأسيرة كلهم من مناطق داخل الخط الأخضر.



وأكدت تقارير إعلامية أن هناك جهودا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدن بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتقود مصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والعديد من دول العالم التي أشادت بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة.