أخبار الحوادث اليوم.. حريق في بنك شهير بالإسكندرية.. وفاة 14 شخصا في حادث بالمنيا.. والسجن 7 سنوات لـ “أم زياد”
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
حريق داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي في الإسكندرية
نشب حريق في مصرف أبو ظبي الإسلامي بمحافظة الإسكندرية، وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان البلاغ.
تجمع أهالي 14 شخصا لقوا مصرعهم في حادث المنيا أمام المستشفيات لاستلام جثث الضحايا
بدأ أهالي ضحايا الحادث الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين، في التوافد على مستشفى ملوي ومستشفى ديرمواس جنوب المحافظة من أجل استلام جثث ذويهم.
تأجيل نظر معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات
تستكمل محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، غدا نظر دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023.
إحالة قضية الراقصة الشهيرة حورية إلى المحكمة الاقتصادية
أمرت نيابة الإسكندرية بإحالة قضية الراقصة الشهيرة "حورية" إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، بتهمة إساءة استخدام وسائل الاتصال والتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الحبس 7 سنوات لعامل اعتدى على صديقه في روض الفرج
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل، لاتهامه بالتعدي على صديقه وأحدث عاهة مستديمة له في عينه اليسرى، يستحيل الرؤية بها، بمنطقة روض الفرج.
المشدد 7 و10 سنوات، منطوق الحكم كامل على البلوجر أم زياد لاتهامها بالإتجار في البشر
عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، البلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد، بتهمة الإتجار في البشر واستغلال أطفالها لتحقيق أرباح من قناة اليوتيوب بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها.
مقتل سائق وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالمنوفية
لقى سائق مصرعه وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بمحافظة المنوفية وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.
الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لخطورتهم على الأمن العام
قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إبعاد 3 أجانب خارج البلاد يحملون الجنسيات “ االهند - العراق - نيجيريا ” لخطورتهم على الأمن العام.
قتلها زوجها على سجادة الصلاة، تفاصيل جديدة في إنهاء حياة ربة منزل بالجيزة
كشفت تحقيقات نيابة الجيزة، عن تفاصيل جديدة في مقتل سيدة وتدعى "مروة.س" 28 عاما، ربة منزل، على يد زوجها (عاطل) ويدعى "محمد.ف" 35 عاما، ذبحا بالسكين داخل منزلهم في منشأة القناطر.
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