قتلها زوجها على سجادة الصلاة، تفاصيل جديدة في إنهاء حياة ربة منزل بالجيزة
كشفت تحقيقات نيابة الجيزة، عن تفاصيل جديدة في مقتل سيدة وتدعى "مروة.س" 28 عاما، ربة منزل، على يد زوجها (عاطل) ويدعى "محمد.ف" 35 عاما، ذبحا بالسكين داخل منزلهم في منشأة القناطر.
ورجحت التحقيقات الأولية أن المتهم يوم الجريمة طالب زوجته بأموال لشراء مخدرات، ولكنها رفضت إعطاءه أموال للمخدرات، فأقدم على قتلها.
وأفادت التحقيقات، بأن المتهم (عاطل)، أسدل سكين من المطبخ، وطعن زوجته أثناء تأدية صلاة العشاء، وأمام أطفالها، نحر رقبتها بالسكين وفر هاربا، وحاول أهالي القرية الإمساك به، ولكن هرب.
قتلها أثناء تأدية الصلاة في منشأة القناطر
وكشف أحد شهود العيان أنه عثر على جثة السيدة على سجادة الصلاة، وقد قتلها زوجها أثناء تأديتها للصلاة، مشيرا إلى أن المتهم معروف عنه إدمان مخدرات، وأنه طالبها بنقود لشراء المخدرات، ولكنها رفضت.
زوج يقتل زوجته في منشأة القناطر
وكان قسم شرطة منشأة القناطر، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات، تبين العثور على جثة ربة منزل ترتدي ملابسها كاملة مذبوجة بالسكين وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجني عليها بسبب خلافات أسرية.
وحرر محضر بالواقعة، واحيلت الواقعة للنيابة للتحقيق.
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