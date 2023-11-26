تجمع أهالي 14 شخصا لقوا مصرعهم في حادث المنيا أمام المستشفيات لاستلام جثث الضحايا

بدأ أهالي ضحايا الحادث الذي شهده الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة المنيا، وأسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين، في التوافد على مستشفي ملوي ومستشفي ديرمواس جنوب المحافظة من أجل استلام جثث ذويهم.

وتجمع المئات من أهالي الضحايا، منذ عصر اليوم الأحد، أمام المستشفيات في انتظار خروج ذويهم لدفنهم، وسيطرت حالة من الحزن والبكاء على وجه المتواجدين، حزنا على رحيل اهالهم.



وكان 14 شخص لقوا مصرعهم وأصيب إثنين آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل واخري ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.

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تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على قرية تل بني عمران التابعة إداريًا لمركز ديرمواس جنوب المحافظة.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ديرمواس إلى موقع الحادث تبين وفاة 14 شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي.

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