مقتل سائق وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالمنوفية
لقى سائق مصرعه وأصيب 3 آخرين فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بمحافظة المنوفية وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.
وكان مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية تلقى اخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق "توفى متأثرًا بإصابته بجروح طعنية، و3 أشخاص "مصابين بجروح متفرقة بالجسم"– مقيمين بدائرةالمركز).
وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز وقيامهم بالتعدى على المتوفـى والمصابين بالضرب وإحداث إصاباتهم على إثر مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لقيام أحد المصابين بمعاكسة كريمة أحد المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والأدوات المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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