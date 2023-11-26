حريق داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي في الإسكندرية

نشب حريق في مصرف أبو ظبي الإسلامي بمحافظة الإسكندرية وانتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

وقال مصدر أمني: نشب حريق فى مولد كهرباء بمصرف أبو ظبى الإسلامي "فرع لوران" بالإسكندرية أثناء قيام أحد العاملين بتزويده بالوقود لتجهيزه للتشغيل حدث شرز ما أدى إلى حدوث موجة إنفجارية أسفرت عن إصابة العامل وحدوث تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الداخلي والخارجي للمصرف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتم السيطرة على الحريق ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

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