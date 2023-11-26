الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لخطورتهم على الأمن العام

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، إبعاد 3 أجانب خارج البلاد يحملون الجنسيات “ االهند - العراق - نيجيريا ” لخطورتهم على الأمن العام.

وزارة الداخلية قرار رقم 2261 لسنة 2023

وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قرار رقم 2261 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29/10/2023 بشأن طلب إبعاد هندى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قــــــرر يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام GULAM MUDASSIR RIZWI (هندى الجنسية - مواليد 2/8/1983م).



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وزارة الداخلية قرار رقم 2262 لسنة 2023

كما تضمن وزارة الداخلية قرار رقم 2262 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29/10/2023 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قــــــرر: ( المادة الأولى ) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من / 1- يوسف على حسين غريرى (عراقى الجنسية - مواليد 10/12/2000م) 2- ADEBAYO JAMES ADEGBOYE (نيجيرى الجنسية - مواليد 27/9/1989م).

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.