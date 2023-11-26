الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

إحالة قضية الراقصة الشهيرة حورية إلى المحكمة الاقتصادية

نيابة الإسكندرية،فيتو
نيابة الإسكندرية،فيتو

أمرت نيابة الإسكندرية بإحالة قضية الراقصة الشهيرة "حورية" إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها، بتهمة إساءة استخدام وسائل الاتصال والتحريض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات تتهم الراقصة بالتحريض على الفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة وتعمد إثارتهم بأوضاع مخلة وغير لائقة.

وألقت قوة من الشرطة القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخلة عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك. 

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وتبين من التحقيقات، أن المتهمة خلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، واشتهرت في الملاهي الليلية بالرقص بطريقة خليعة لاستقطاب الزبائن.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليها، واحالة المتهمة إلى محكمة الاسكندرية الاقتصادية لمحاكمتها.

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الاسكندرية محكمة احكام محكمة الاسكندرية

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