أخبار مصر اليوم: انخفاض مستوى الرؤية بهذه المناطق.. وأسعار اللاب توب والشاشات في تخفيضات الجمعة البيضاء

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية ننقلها لكم في النشرة التالية:

بسبب الرياح المثيرة للأتربة، انخفاض مستوى الرؤية على هذه المناطق غدا

حذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يتسبب فى انخفاض مستوى الرؤية مع وجود أتربة عالقة على جنوب الصعيد غدا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 25-11-2023 في مصر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية، وحار على سيناء، وعلى جنوب الصعيد.

حماس بعد تبادل الأسرى: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه من الاجتياح البري لـ غزة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ حركة حماس: إن عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما هي إلا ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وحركة المقاومة.

آداب عين شمس: نسعى إلى زيادة معدلات آليات التحول الرقمي

استضافت كلية الآداب جامعة عين شمس،علاء عبد الحليم مدير مكتب المنح والجوائز بالجامعة، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

الجيزة تعلن تأجيل قطع المياه عن عمرو بن العاص والمنشية وصلاح أبو حسين

أعلنت محافظة الجيزة، تأجيل تنفيذ الإجراء الخاص بقطع المياه مساء اليوم عن مناطق عمرو بن العاص وصلاح ابو حسين والمنشية بفيصل بحي الهرم، والذي تم الإعلان عنه مسبقًا.

يوم تاريخي في صكوك الإطعام بالأوقاف، 12689 صكًّا والمشروع يتخطى حاجز الـ 50 مليون جنيه

قالت وزارة الأوقاف: إن مشروع صكوك إطعام الأوقاف وصل لرقم تاريخي، حيث حققت مديريات الأوقاف رقمًا قياسيًا، اليوم الجمعة، كأعلى نسبة تحصيل في تاريخ مشروع صكوك الإطعام.

تعرف على خطوات تحويل استخدام العقارات السكنية إلى الاستخدام التجاري بالجيزة

تقدم فيتو لقرائها خدمة معرفة خطوات والمستندات المطلوبة لكيفية تحويل استخدام العقارات السكنية إلى الاستخدام التجاري أو المهني والتي يقدمها طالب الخدمة للمراكز التكنولوجي التابع لمحل سكنه بمحافظة الجيزة.

تطوير المساجد وتعزيز التعليم الديني، أبرز إنجازات الأوقاف منذ عام 2014 (إنفوجراف)

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على النجاحات التي حققتها وزارة الأوقاف في شتى المجالات الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الحديثة.

5 معلومات عن نظام كوريكت في امتحانات الميدتيرم الإلكترونية بآداب عين شمس

بدأت كلية الآداب جامعة عين شمس أعمال امتحانات "الميدتيرم" للفصل الدراسي الأول بالنظام الإلكتروني الجديد "كوريكت"، والتى تستمر حتى يوم الأحد ٢٦ من الشهر الجارى، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور حنان كامل عميدة كلية الآداب، وبالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة برئاسة ا.د منى عبد العال الزاهري.

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

تشارك وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw في دورته الـ 29 الذي يُقام حاليًا بالعاصمة البولندية وارسو، والذي يعد من أكبر التجمعات السياحية المهنية لمنظمي الرحلات البولنديين وشركاء المهنة من جميع أنحاء العالم للمشاركة والتواصل الفعال والمثمر.

6 خطوات للدخول والخروج من محطات السكك الحديدية

نشرت وزارة النقل علي صفحتها علي فيسبوك خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكك الحديدية، للركاب بالطريقة الصحيحة.

إغلاق 5 سناتر تعليمية غير مرخصة في كرداسة

شن مسئولو مدينة كرداسة حملة مكبرة، استهدفت إغلاق 5 سناتر تعليمية غير مرخصة، وفقًا لاستجابة فورية لشكاوى المواطنين، من وجود سناتر تعليمية بدون ترخيص.



المفتي: قرار الحرب يتخذه ولي الأمر أو الدولة بمعناها المعاصر حصريًّا وهذا بإجماع العلماء

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن كثيرًا من العلماء، كالإمام القرافي وغيره قد فرَّقوا بين تصرفات النبي الكريم في أنحاء أربعة؛ وهي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف بمقتضى كونه مبلِّغًا عن ربه، وقد يتصرف بمقتضى كونه قاضيًا، أو كونه مفتيًا، أو كونه وليًّا وإمامًا للمسلمين في حالات أخرى.

شروط الحصول على تخفيضات الجمعة البيضاء لشركات الطيران

أعلنت شركة اير كايرو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن عرض الجمعة البيضاء بخصم 20% على رحلات إير كايرو الدولية.

4 شروط لخريجي الجامعات للحصول على 100 ألف جنيه من صندوق رعاية المبتكرين

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج (eGP) Entrepreneurial Graduation Projects لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استراتيجية الوزارة في دعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا؛ لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير مجتمع مُبدع ومُبتكر ومنتج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة.

تفاصيل زيارة حملة المرشح الرئاسي السيسي مصابي غزة بمستشفى العريش الدولي (صور)

زارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية، وبحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية بزيارة مصابي قطاع غزة الذين يتلقون العلاج بمستشفى العريش الدولي.

إقبال متوسط على تخفيضات الجمعة البيضاء بالمولات (صور)

شهد عدد من المولات التجارية الكبيرة، قبل قليل، إقبالا متوسطا من قبل المواطنين في الجمعة البيضاء، وسط تقديم العديد من المحال عروضًا بتخفيضات تصل إلى 50%، أو شراء قطعة والأخرى مجانًا.

اسعار اللاب توب والشاشات في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

شهدت أجهزة اللاب توب وشاشات التليفزيون بعدد من المحال تخفيضات كبيرة في الجمعة البيضاء، ورصدت عدسة "فيتو" العروض المختلفة في المولات التجارية الكبيرة.

تخفيضات ملابس الأطفال في الجمعة البيضاء، البنطلون بـ 2499 جنيها (صور)

شهدت ملابس الأطفال بعدد من المحال تخفيضات كبيرة في الجمعة البيضاء، ورصدت عدسة "فيتو" العروض المختلفة في المولات التجارية الكبيرة.

تفاصيل تفقد السيسي محور عمرو بن العاص بالجيزة ولقائه أحد المواطنين (فيديو وصور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عددا من المحاور والطرق بمحافظة الجيزة أبرزها محور عمرو بن العاص بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

تخفيضات الملابس الشتوي الرجالي في الجمعة البيضاء، البلوفر بـ600 جنيه (صور)

شهدت الملابس الشتوية الرجالي تخفيضات كبيرة في الجمعة البيضاء، ورصدت عدسة "فيتو" العروض المختلفة في المولات التجارية الكبيرة.

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