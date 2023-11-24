الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

6 خطوات للدخول والخروج من محطات السكك الحديدية

السكك الحديدية،فيتو
السكك الحديدية،فيتو

نشرت وزارة النقل علي صفحتها علي فيسبوك خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكك الحديدية، للركاب بالطريقة الصحيحة.

خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكك الحديدية

١- الحصول على تذكرة السفر قبل دخول المحطة.
٢- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.
٣- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكروت.
٤ - لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.
ه - لا يمكن الدخول والخروج من الأبواب إلا باستخدام التذكرة أو الإشتراك.
٦- الدخول بعد فتح الأبواب.

وطالبت السكك الحديد الركاب بالاحتفاظ بتذاكر القطارات حتى نهاية الرحلة وذلك لتفادي توقيع غرامة على الراكب حال عدم احتفاظه بالتذكرة أو التخلص منها قبل نهاية رحلته. 

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خطوات الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية بمحطات السكك الحديدية


على صعيد آخر كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن عدد من الإجراءات التنظيمية لحث الركاب على الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلات.

ونشرت السكك الحديدية صورا لتوضيح مراحل الحصول على تذكرة السكك الحديدية وطرق العمل الرسمية.

وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي في ضوء جهود وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير وتحديث كافة قطاعات السكة الحديد والتي من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن ادارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتي تتضمن منع دخول أو خروج أي راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.   

 

وناشدت الهيئة الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقي المحطات تجنبًا لدفع الغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.

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