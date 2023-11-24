الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تطوير المساجد وتعزيز التعليم الديني، أبرز إنجازات الأوقاف منذ عام 2014 (إنفوجراف)

وزارة الأوقاف،فيتو
وزارة الأوقاف،فيتو

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على النجاحات التي حققتها وزارة الأوقاف في شتى المجالات الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الحديثة.

 

وأضاف المركز من خلال إنفو مخصص لانجازات وزارة الأوقاف أن من أهم هذه الإنجازات ضبط شؤون المساجد، فضلا عن تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد، واستحداث أنشطة جديدة.

 

برامج تدريبية غير مسبوقة بالأوقاف في عهد الرئيس السيسي 

وفي سياق متصل اتخذت وزارة الأوقاف المصرية من التدريب النوعي التراكمي المكثف المستمر خطا ومنهجا ثابتا في صقل مهارات الأئمة والواعظات واستحدثت العديد من البرامج التدريبية وتوسعت في الشراكة مع المؤسسات المعنية بصناعة الفكر وبناء الشخصية ونشر الوعي المستنير.

 

Advertisements

 

 ومن أهم البرامج والدورات المتخصصة التي استحدثتها الأوقاف في ضوء توجيه واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء قدرات الأئمة والواعظات: برنامج قادة فكر ورائدات فكر، وكل من دورة المهارات الإعلامية والمفاهيم الاستراتيجية، وودورات إعداد الأئمة الجدد، والدورة المتكاملة ودورات الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف المصرية التي تم افتتاحها يناير ٢٠١٩ م وصارت أهم وأقوى صرح عالمي متخصص في تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات، فضلا عن دورات التميز الدعوي المشتركة مع الأزهر الشريف، والدورات المشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء والهيئة الوطنية للإعلام، والدورات المتخصصة المشتركة مع الجامعات المصرية في التخصصات اللغوية والثقافية المختلفة من علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم الحضارة والعمران.

 

إضافة إلى برنامج البناء الثقافي الميداني للائمة والواعظات، وكل ذلك بكثافة غير مسبوقة وتتابع مستمر، وتدرج في مستويات التدريب مع الاستعانة بأفضل المدربين كفاءة وأكثرهم تميزا في مختلف المجالات. 
 

وقد أسهمت هذه البرامج والدورات المكثفة التي لا تنقطع في رفع مستوى الأئمة والواعظات وأدائهن المتميز في مختلف المجالات وانعكس ذلك على تنوع الأنشطة والفعاليات الدعوية والتثقيفية بكثافة وحيوية وأداء غير مسبوق.

txt

لأول مرة قراءة سورة الكهف في مقرأة الواعظات، ووزير الأوقاف: واجهة مشرفة للمرأة المصرية

txt

الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية للمحافظات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأئمة والواعظات الاوقاف المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف المصرية

مواد متعلقة

لأول مرة قراءة سورة الكهف في مقرأة الواعظات، ووزير الأوقاف: واجهة مشرفة للمرأة المصرية

الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية للمحافظات

الأكثر قراءة

أكتر واحدة وقفت جنبي، هشام ربيع يظهر مع زوجته الأولى بعد انفصاله عن بوسي

بيراميدز يفوز 1-0 على مازيمبي ويخطف أول ثلاث نقاط في المشوار الأفريقي (صور)

5 معلومات عن نظام كوريكت في امتحانات الميدتيرم الإلكترونية بآداب عين شمس

لحظة خروج أسرى إسرائيليين من معبر رفح (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا،بيراميدز يتعادل سلبيا أمام مازيمبي في الشوط الأول (صور)

مواطن للرئيس: بدفع 1200 جنيه في أوضة وصالة

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

اتحاد جدة يتعادل 1/1 أمام الاتفاق في المباراة الأولى لـ جاريدو

Advertisements

منوعات

المزيد

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

أسعار ألعاب الأطفال في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

صلاح vs هالاند.. قمة ليفربول ومانشستر سيتي تشعل صراع الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد به نص، دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية