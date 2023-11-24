الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار

التعليم العالي،فيتو
التعليم العالي،فيتو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استراتيجية الوزارة في دعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا؛ لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير مجتمع مُبدع ومُبتكر ومنتج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة.

 

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يفوز بجائزة ملتقى الابتكار

وأشار الوزير إلى الدور الهام الذي يلعبه معهد بحوث الإلكترونيات في دعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا في مصر، وذلك من خلال تقديم الدعم لشباب الباحثين والمُبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وتطوير التكنولوجيا، والمشاركة في التحالفات الإقليمية.

 

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أيمن عاشور: يؤكد على استراتيجية الوزارة في دعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة

وأعلنت الدكتور شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، فوز إحدي الشركات الناشئة بالمعهد بجائزة ملتقى الابتكار "Innovation Arena Award"، وذلك ضمن الفعاليات التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على هامش  معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT Cairo)، في دورته السابعة والعشرين المُقام في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء والمسئولين.

التعليم العالي

شيرين محمد: تؤكد أن فوز إحدى الشركات الناشئة بالمعهد بالجائزة يدفع الفريق البحثي ورواد الأعمال إلى مواصلة تقديم المزيد من الحلول التكنولوجية 

وأشارت شيرين محرم إلى أن المعهد قد شارك هذا العام بمجموعة متنوعة من المخرجات التكنولوجية، وذلك من خلال مشاركته بحاضنتين تكنولوجيتين، هما (حاضنة طريق، وحاضنة جرين إلكتروبيكيا)، بالإضافة إلى مشاركته بالعديد من الشركات الناشئة التي تدعمها مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد (STPERI)  في مجال رعاية شباب الباحثين والمُبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

وتسلم الجائزة الدكتور هيثم حسين الأستاذ بقسم هندسة الموجات الميكروبية بالمعهد والمُشرف على شركة RFBOX for  Engineering and Consultation  الفائزة في جائزة المدن الذكية.

وأوضحت الدكتور شيرين أن شركة RFBOX بدأت ضمن مجموعة فرق عمل في حاضنة " طريق المدعومة من أكاديمية البحث العلمي ثم تم التعاقد معها من قبل معهد بحوث الالكترونيات لتقديم كافة الخدمات والاستشارات الفنية والدعم اللوجيستي.

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