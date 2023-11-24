4 شروط لخريجي الجامعات للحصول على 100 ألف جنيه من صندوق رعاية المبتكرين

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج (eGP) Entrepreneurial Graduation Projects لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد ضياء خليل المدير التنفيذي لـصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد فرصة متميزة لطلاب السنة النهائية بالجامعات.

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ويوفر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ دعمًا فنيًّا وماليًّا يصل إلى 100 ألف جنيه لمشاريع تخرج الطلبة الجامعيين، وفقًا للشروط التالية:

• أن يكون المشروع قابلًا لأن يُصبح شركة ناشئة.

• أن يكون المشروع مبتكرًا، ويقدم حلولًا للمشاكل التي تواجه المجتمع.

• أن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية.

• أن يكون الطالب قد قام بإجراء دراسة سوق مبدئية على الأقل.

ويساعدهم على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة، مؤكدًا أن الصندوق يوفر من خلال هذا البرنامج دعمًا فنيًا وماليًا يصل إلى 100 ألف جنيه مصري للمشاريع المؤهلة.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يُطلق برنامج eGP لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية

ومن جانبه، أشار ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أنه يُشترط للتقديم في البرنامج عدة شروط، من بينها أن يكون المشروع قابلًا لأن يُصبح شركة ناشئة، وأن يكون المشروع مبتكرًا، ويقدم حلولًا للمشاكل التي تواجه المجتمع، وأن يكون المشروع ذا إمكانات تجارية، وأن يكون الطالب قد قام بإجراء دراسة سوق مبدئية على الأقل، مؤكدًا أنه يُمكن للطلاب معرفة كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج من خلال الرابط التالي: